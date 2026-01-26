Гетманцев ініціює масштабну програму доступного житла для українців: як вона працюватиме

У Верховній раді пропонують масштабну програму доступного житла для українців в рамках роботи Національної установи розвитку (НУР).

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, сьогодні в Україні питання доступного житла є однією з головних проблем.

Народний депутат нагадав, що наразі в межах країні зареєстровано більше 4 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Також багато українців орендують квартири, а загальна вартість знищеного житла внаслідок війни становить близько 57 млрд доларів.

Що пропонує

Гетманцев пропонує субсидувати видачу кредитів на придбання житла соціально незахищеним верствам населення у межах роботи Національної установи розвитку, яка працюватиме як неприбуткова фінансова інституція "другого рівня", забезпечуючи доступність фінансування пріоритетних галузей економіки через банки України.

Зокрема мова йде про вчителів, медиків, військових, внутрішньо переміщених осіб та біженців, які втратили житло у зв'язку з війною.

Ставка за такими кредитами становитиме 3% річних у гривні.

Гетманцев наголосив, що платіж за кредитом на придбання квартири не повинен перевищувати:

20-25% середнього доходу домогосподарства, що досягається за рахунок субсидування ставки та подовження максимального терміну кредитування (від 25 років)

середню орендну ставку для регіону +10-15% до неї.

"Це довгострокова та масштабна програма – вона розраховується не на одне десятиріччя, стосуватиметься щонайменше одного мільйона українських сімей і за своїми обсягами перевищить трильйон гривень", - підкреслив народний депутат.

Він додав, що програма надасть українцям відчутну підтримку, а в перспективі – стане однією з магістральних в роботі НУР, буде драйвером післявоєнного відновлення та позитивно вплине на розвиток суміжних галузей.

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт "Про основні засади житлової політики" (№12377), який скасовує діючий в Україні Житловий Кодекс 1983 року та змінює радянські правила функціонування житлової сфери.

Згідно з ухваленим документом, безкоштовне житло від держави зможуть отримувати 4 категорії населення — військовослужбовці, рятувальники, поліцейські та діти-сироти. Для всіх інших громадян, які, фактично, безнадійно стоять у квартирних чергах, запровадять дві нові форми житла — доступне і соціальне житло.