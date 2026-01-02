Доступ бізнесу до фінансування: в Україні запрацювала Національна установа розвитку

В Україні з 1 січня розпочала роботу Національна установа розвитку (НУР), яка забезпечуватиме мікро-, малий та середній бізнес доступом до пільгового фінансування через банки-партнери.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зазначається, що НУР створена на базі Фонду розвитку підприємництва (ФРП). Відповідні зміни закріплені Законом України "Про Національну установу розвитку" № 4622-IX від 8 жовтня 2025 року.

Закон також відкриває шлях до прямої співпраці НУР із Євросоюзом, що дозволить залучати фінансування з європейських програм для підтримки українських підприємців.

Як це працюватиме

В Мінфіні зауважують, що модель діяльності НУР відповідає кращим європейським практикам, поєднуючи інституційну автономність і стратегічне партнерство з урядом. Установа працюватиме як неприбуткова фінансова інституція "другого рівня", забезпечуючи доступність фінансування пріоритетних галузей економіки через банки України.

Ключова місія НУР– забезпечення доступу мікро-, малого та середнього бізнесу до пільгового фінансування через банки-партнери. Установа має автономне управління, адаптоване регулювання з боку НБУ та повноваження з адміністрування державних програм підтримки бізнесу.

Законом визначено широкий спектр повноважень установи, зокрема:

надання кредитів, гарантій, грантів,

компенсацій відсотків і страхових премій,

супровід державних і міжнародних програм,

аналіз ефективності проєктів,

інвестиційна діяльність,

підтримка просвітницьких заходів.

У Мінфіні запевнили, що НУР має стати центральним елементом фінансової інфраструктури відновлення України, поєднуючи державну економічну політику, міжнародне партнерство та реальні фінансові можливості для українського бізнесу, забезпечуючи зокрема системну підтримку МСП.

Нагадаємо, 8 жовтня жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11238 про Національну установу розвитку — спеціалізованого державного банку, головним завданням якого стане кредитування проєктів для відбудови України.

Раніше повідомлялося що НУР створять за прикладом такої установи із загальновизнаною історією успіху як KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – Кредитна установа для реконструкції), створена у післявоєнній Німеччині у 1948 році як частина Плану Маршала.