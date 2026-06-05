Кліматична загроза: до 2050 року дві третини території України можуть потерпати від злив і паводків

До 2050 року 2/3 території України можуть зіткнутися з наслідками інтенсивних злив і паводків. Окремі регіони одночасно страждатимуть від посух і надмірного зволоження.

Як повідомляє Delo.ua, про це повідомила завідувачка лабораторії прикладної кліматології в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України Світлана Краковська під час конференції Grain Ukraine.

Кліматичні виклики для агросектору України

Український агросектор сьогодні перебуває під одночасним тиском трьох негативних факторів:

температурні екстремуми;

війна;

фінансові ризики.

Через це країна стрімко втрачає виробничі агропотужності, заявила Краковська.

Ці загрози для фундаменту української економіки вже давно перейшли з категорії "потенційні прогнози" у категорію "реальні збитки".

Український агросектор потерпатиме від екстремальної спеки. Температури вище +35°C викликають сильний тепловий стрес у худоби та створюють небезпечні умови для роботи фермерів у полях.

"Якщо наразі більшою мірою агровиробництво потерпає від посухи, то далі до 2050 року 2/3 території України будуть страждати від злив та паводків. Деякі території будуть одночасно потерпати від посух та злив", - сказала Краковська.

Найвищі критичні ризики очікуються на півдні країни, де зростатиме ризик сильних злив, паводків та екстремальної спеки. Такі погодні явища можуть спричинити фізичне пошкодження посівів, вимивання ґрунтів та затримку розвитку через перезволоження, пояснила експертка.

Як зменшити вплив паводків

Для мінімізації наслідків паводків рекомендується впроваджувати багаторівневі рішення, наголосила на полях конференції Краковська.

Серед них - розвиток систем раннього попередження про небезпечні погодні явища, створення інфраструктури для відведення та накопичення надлишкової води, а також використання сортів культур, стійких до перезволоження та інтенсивних опадів.

В Україні розпочали роботу 78 організацій водокористувачів (ОВК), які переймають на себе управління та модернізацію меліоративної інфраструктури. Ці об'єднання відновлюють пошкоджені мережі, розширюють площі поливу та впроваджують сучасні технології зрошення земельних ділянок.