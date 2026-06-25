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Держава даватиме фермерам більше грошей на розведення овець, кіз та відбудову ферм
Кабінет Міністрів України змінив правила державної допомоги для тваринництва. Тепер гроші від держави зможуть отримати фермери, які розводять овець і кіз. Також уряд збільшив виплати для підприємств, які через війну переїхали з прифронтових областей та будують нові ферми.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.
Як пояснив заступник міністра Тарас Висоцький, через повномасштабну війну кількість овець і кіз в Україні сильно зменшилася. За даними Держстату, на початок 2026 року в країні залишилося трохи більш як 761 тисяча цих тварин. Це майже на 30% менше, ніж було до війни. Тому держава хоче підтримати фермерів, щоб вони не закривали бізнес.
Головні зміни у державній підтримці:
- Гроші на купівлю тварин: держава компенсуватиме частину витрат на купівлю породистих овець, кіз та цапів.
- Допомога з будівництвом: фермерам повертатимуть частину грошей, які вони витратили на будівництво або ремонт загінників та комплексів для тварин.
- Пільги для переселеного бізнесу: фермерам, які після 24 лютого 2022 року перевезли свою справу з прифронтових районів, держава поверне половину (50%) вартості будівництва нових ферм.
- Повернення грошей за минулий рік: у 2026 році можна буде отримати компенсацію за ті ферми, які побудували або відремонтували у 2025 році.
Чому це важливо для фермерів
В уряді сподіваються, що такі кроки допоможуть відновити тваринництво, здешевлять купівлю худоби та будівництво нових комплексів. Це також дозволить зберегти робочі місця та податки в регіонах, куди переїхали підприємства. Без допомоги від держави фермерам важко самостійно будувати нові приміщення, адже такі проєкти окупаються дуже довго.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українське вівчарство скорочується і у Мінекономіки назвали реальні цифри галузі. Ситуація в цьому секторі тривалий час залишається складною, оскільки за рік поголів’я овець зменшилося на понад 13%, а виробництво м’яса та вовни в Україні поки що приносить фермерам лише збитки.