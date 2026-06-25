Государство будет давать фермерам больше денег на разведение овец, коз и восстановление ферм.

Кабинет Министров Украины изменил правила государственной помощи животноводству. Теперь деньги от государства смогут получить фермеры, разводящие овец и коз. Также правительство увеличило выплаты для предприятий, которые из-за войны переехали из прифронтовых областей и строят новые фермы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Как пояснил замминистра Тарас Высоцкий, из-за полномасштабной войны количество овец и коз в Украине сильно уменьшилось. По данным Госстата, на начало 2026 года в стране осталось чуть более 761 тысячи этих животных. Это почти на 30% меньше, чем было до войны. Поэтому государство хочет поддержать фермеров, чтобы они не закрывали бизнес.

Главные изменения в государственной поддержке:

Деньги на покупку животных: государство будет компенсировать часть расходов на покупку породистых овец, коз и козлов.

Помощь со строительством: фермерам будут возвращать часть денег, которые они потратили на строительство или ремонт загонщиков и комплексов для животных.

Льготы для переселенного бизнеса: фермерам, которые после 24 февраля 2022 перевезли свое дело из прифронтовых районов, государство вернет половину (50%) стоимости строительства новых ферм.

Возврат денег за прошлый год: в 2026 году можно будет получить компенсацию за фермы, которые построили или отремонтировали в 2025 году.

Почему это важно для фермеров

В правительстве надеются, что такие шаги помогут возобновить животноводство, удешевят покупку скота и строительство новых комплексов. Это позволит сохранить рабочие места и налоги в регионах, куда переехали предприятия. Без помощи государства фермерам трудно самостоятельно строить новые помещения, ведь такие проекты окупаются очень долго.

Напомним, ранее сообщалось, что украинское овцеводство сокращается и в Минэкономики назвали реальные цифры отрасли. Ситуация в этом секторе длительно остается сложной, поскольку за год поголовье овец уменьшилось более чем на 13%, а производство мяса и шерсти в Украине пока приносит фермерам только убытки.