- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
Читати українською
Продолжался только два дня: прием заявок на выплаты за содержание коров коз и овец приостановили из-за достижения лимита
По состоянию на 9 апреля прием заявок на первую волну господдержки на содержание коров, коз и овец, начавшийся всего два дня назад, был приостановлен из-за достижения лимита.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики Украины.
В ведомстве напомнили, что в 2026 году предусмотрено около 800 млн грн – на содержание коров, около 250 млн грн – на содержание коз и овец.
Напомним, начался прием заявок на получение специальных бюджетных дотаций для содержания крупного рогатого скота, а также маточного поголовья коз и овец 7 апреля.
Подано на коз и овец – 1060 заявок на 122 тыс. голов, сумма заявок – 244 млн грн.
На коров подано 18 901 заявку, охвачено 105 642 головы, сумма заявок – 739,5 млн. грн.
"После обработки поданных заявок и утверждения всех соответствующих установленным критериям будет повторно объявлен прием заявок на остаток неиспользованных средств", - подчеркнули в Минэкономики.
Там добавили, что такой поэтапный механизм является стандартной практикой реализации программы и позволяет максимально охватить получателей поддержки.
В прошлом году был подбор заявок через Государственный аграрный реестр на специальную бюджетную дотацию для содержания крупного рогатого скота (коров) всех направлений продуктивности.
Проект является долгосрочным и действует с 2024 года. Им предусмотрен отдельный компонент поддержки для удерживающих малых производителей:
- от 3 до 100 коров – 7000 грн на одну голову;
- от 5 до 500 коз и/или овец (маточного поголовья) – 2000 грн.
Механизм реализации предполагает волновой принцип: после анализа поданных заявок и осуществления выплат при наличии остатков финансирования будут открываться новые этапы подачи.
За предыдущие годы в рамках программы уже выплачено:
- за содержание 195442 коров - 1368 млн грн;
- за содержание 266 917 коз и овец – 533,8 млн. грн.
Кроме того, за время реализации проекта удалось добиться значительных показателей:
- Поддержано 13 072 сельхозпроизводителей, из них 4 701 – малые сельхозпроизводители.
- 784 предприятия переработчики с/х продукции.
- Общая площадь обрабатываемой пашни – 12 562 044 га.
Несмотря на прогнозы о перспективе получения $20 млрд дохода в год от овцеводства, реальность отрасли более пессимистическая. В Украине за год поголовье овец сократилось более чем на 13%, а производство мяса и шерсти пока остается убыточным.