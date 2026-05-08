Курс валют на 8 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на пять копеек, в то же время евро подешевел на семь копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 8.05.2026 (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,80 грн (-5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,54 грн (-7 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,20 грн (+0 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,70/43,78
|Евро
|51,50/51,70
|Злотый
|12,00/12,12
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 8 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,50/44,05
|51,00/51,95
|Ощадбанк
|43,50/ 44,10
|51,10/52,00
|12,20/12,60
|ПУМБ
|43,50/ 44,10
|51,10/52,00
|12,30/12,60
|Укргазбанк
|43,50/ 44,10
|51,10/52,00
|12,30/12,60
|Райффайзен
|43,68/ 44,06
|51,30/51,82
В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.