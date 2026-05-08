Курс валют на 8 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на пять копеек, в то же время евро подешевел на семь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 8.05.2026 (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 43,80 грн (-5 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,54 грн (-7 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,20 грн (+0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,70/43,78 Евро 51,50/51,70 Злотый 12,00/12,12

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 8 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,50/44,05 51,00/51,95 Ощадбанк 43,50/ 44,10 51,10/52,00 12,20/12,60 ПУМБ 43,50/ 44,10 51,10/52,00 12,30/12,60 Укргазбанк 43,50/ 44,10 51,10/52,00 12,30/12,60 Райффайзен 43,68/ 44,06 51,30/51,82

В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.