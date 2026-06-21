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На границе с Молдовой обновили четыре пункта пропуска
В Одесской области завершили модернизацию четырех пунктов пропуска на границе с Молдовой и обустроили новую сервисную зону возле КПП "Рени – Джюрджюлешть". Площадка сможет одновременно принимать 46 грузовиков и 13 легковых автомобилей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.
Обновления завершили на пунктах пропуска:
- "Староказаческое – Тудора";
- "Долинское – Чишмикиой";
- "Листне – Сеить";
- "Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга".
На объектах обновили инфраструктуру, установили модульные постройки, резервные источники питания, освещение и инженерные сети. Также обустроили пешеходные зоны и улучшили условия работы пограничных и таможенных служб.
Сервисную зону вблизи пункта пропуска "Рени - Джюрджюлешт" построили на трассе Одесса - Рени. Там обустроили места отдыха водителей, освещение, водоснабжение, водоотвод и безбарьерную инфраструктуру.
По словам Кулебы, развитие приграничной инфраструктуры должно ускорить движение людей и товаров, поддержать экспорт и усилить логистические маршруты Украины. Работы выполнили при поддержке Европейского Союза в рамках инициативы "Пути солидарности".
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было разрушено или повреждено 385 объектов портовой инфраструктуры, что негативно влияет на стабильность работы украинских портов.