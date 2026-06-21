На границе с Молдовой обновили четыре пункта пропуска

В Одесской области завершили модернизацию четырех пунктов пропуска на границе с Молдовой и обустроили новую сервисную зону возле КПП "Рени – Джюрджюлешть". Площадка сможет одновременно принимать 46 грузовиков и 13 легковых автомобилей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

Обновления завершили на пунктах пропуска:

"Староказаческое – Тудора";

"Долинское – Чишмикиой";

"Листне – Сеить";

"Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга".

На объектах обновили инфраструктуру, установили модульные постройки, резервные источники питания, освещение и инженерные сети. Также обустроили пешеходные зоны и улучшили условия работы пограничных и таможенных служб.

Сервисную зону вблизи пункта пропуска "Рени - Джюрджюлешт" построили на трассе Одесса - Рени. Там обустроили места отдыха водителей, освещение, водоснабжение, водоотвод и безбарьерную инфраструктуру.

По словам Кулебы, развитие приграничной инфраструктуры должно ускорить движение людей и товаров, поддержать экспорт и усилить логистические маршруты Украины. Работы выполнили при поддержке Европейского Союза в рамках инициативы "Пути солидарности".

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было разрушено или повреждено 385 объектов портовой инфраструктуры, что негативно влияет на стабильность работы украинских портов.