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На границе с Молдовой обновили четыре пункта пропуска

На границе с Молдовой обновили четыре пункта пропуска
На границе с Молдовой обновили четыре пункта пропуска

В Одесской области завершили модернизацию четырех пунктов пропуска на границе с Молдовой и обустроили новую сервисную зону возле КПП "Рени – Джюрджюлешть". Площадка сможет одновременно принимать 46 грузовиков и 13 легковых автомобилей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

Обновления завершили на пунктах пропуска:

  • "Староказаческое – Тудора";
  • "Долинское – Чишмикиой";
  • "Листне – Сеить";
  • "Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга".

На объектах обновили инфраструктуру, установили модульные постройки, резервные источники питания, освещение и инженерные сети. Также обустроили пешеходные зоны и улучшили условия работы пограничных и таможенных служб.

Сервисную зону вблизи пункта пропуска "Рени - Джюрджюлешт" построили на трассе Одесса - Рени. Там обустроили места отдыха водителей, освещение, водоснабжение, водоотвод и безбарьерную инфраструктуру.

По словам Кулебы, развитие приграничной инфраструктуры должно ускорить движение людей и товаров, поддержать экспорт и усилить логистические маршруты Украины. Работы выполнили при поддержке Европейского Союза в рамках инициативы "Пути солидарности".

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было разрушено или повреждено 385 объектов портовой инфраструктуры, что негативно влияет на стабильность работы украинских портов.

Автор:
Татьяна Гойденко