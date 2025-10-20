Ночью Россия атаковала железнодорожную и портовую инфраструктуру Украины

В ночь на 20 октября российские войска снова совершили атаки на ключевые логистические объекты Украины — под удар попали железная дорога и портовые сооружения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, ГСЧС, Одесскую ОВА.

На Черниговщине повреждена тяговая подстанция "Укрзализныци". Уже ночью железнодорожные энергетики приступили к восстановительным работам, однако враг нацелил на место ремонта БпЛА.

Благодаря системе мониторинга работников своевременно эвакуировали, пострадавших нет. Движение поездов обеспечено, задействованы резервные тепловозы.

В то же время, в течение суток на Черниговщине российские войска нанесли удары по энергообъектам и инфраструктуре в Прилуцком, Корюковском и Нежинском районах.

"На Черниговщине продолжают действовать почасовые графики отключения электроэнергии из-за последствий предыдущих атак врага на энергетическую инфраструктуру региона", - отметили в Минэнерго.

На портовую инфраструктуру также нанесены удары: повреждены отдельные объекты и помещения, возникли оперативно локализованы пожары. Сотрудники находились в укрытиях, пострадавших нет.

Из-за атаки ряд портов временно не принимает поезда, их рассредоточивают по сети, отправки будут осуществляться по готовности.

"Большинство воздушных целей уничтожено силами ПВО, однако есть попадание с повреждениями гражданской портовой инфраструктуры, возникло несколько пожаров. Информация о погибших и пострадавших не поступала", - написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Отмечается, что, несмотря на атаки, система логистики работает, а восстановительные работы продолжаются.

Также из-за обстрела РФ повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении. В результате несколько поездов следуют с задержками. Специалисты уже работают над возобновлением движения.