Вночі Росія атакувала залізничну та портову інфраструктуру України

атака
Російські війська знову здійснили атаки на ключові логістичні об’єкти України / ДСНС

В ніч на 20 жовтня російські війська знову здійснили атаки на ключові логістичні об’єкти України — під удар потрапили залізниця та портові споруди.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, ДСНС, Одеську ОВА.

На Чернігівщині пошкоджено тягову підстанцію "Укрзалізниці". Уже вночі залізничні енергетики розпочали відновлювальні роботи, проте ворог націлив на місце ремонту БпЛА. Завдяки системі моніторингу працівників вчасно евакуювали, постраждалих немає. Рух поїздів забезпечено, задіяно резервні тепловози.

Водночас протягом доби на Чернігівщині російські війська завдали ударів по енергооб’єктах та інфраструктурі в Прилуцькому, Корюківському та Ніжинському районах.

"На Чернігівщині продовжують діяти погодинні графіки відключення електроенергії, через наслідки попередніх атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону", - зауважили в Міненерго.

На портову інфраструктуру також нанесено удари: пошкоджено окремі об’єкти та приміщення, виникли пожежі, які оперативно локалізовано. Працівники перебували в укриттях, постраждалих немає.

Через атаки низка портів тимчасово не приймає поїзди, їх роззосереджують по мережі, відправлення здійснюватимуться по готовності.

"Більшість повітряних цілей знищено силами ППО, проте є влучання із пошкодженнями цивільної портової інфраструктури, виникло кілька пожеж. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила" – написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що попри атаки, система логістики працює, а відновлювальні роботи тривають.

Також через обстріл РФ пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумському напрямку. Унаслідок цього кілька потягів слідують із затримками. Фахівці вже працюють над відновленням руху.

Автор:
Тетяна Гойденко