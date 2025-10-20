Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

+0,10

EUR

48,76

+0,24

Готівковий курс:

USD

41,80

41,70

EUR

49,00

48,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

20 жовтня в усіх областях діятимуть графіки обмеження електроенергії: кого стосується

електроенергія
"Укренерго" анонсує на 20 жовтня обмеження енергопостачання для промислових споживачів / Freepik

У понеділок, 20 жовтня, в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укренерго".

Там зауважили, що причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Крім того, у Чернігівській області оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються погодинні відключення для побутових споживачів.

В "Укренерго" наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Дізнатися графіки обмеження електроенергії та оновлення щодо подачі світла можна на сторінках обленерго в кожній області окремо.

Нагадаємо, 17 жовтня в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 діяли графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Також у частині областей були запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Автор:
Світлана Манько