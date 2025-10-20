20 жовтня в усіх областях діятимуть графіки обмеження електроенергії: кого стосується

У понеділок, 20 жовтня, в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укренерго".

Там зауважили, що причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Крім того, у Чернігівській області оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються погодинні відключення для побутових споживачів.

В "Укренерго" наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Дізнатися графіки обмеження електроенергії та оновлення щодо подачі світла можна на сторінках обленерго в кожній області окремо.

Нагадаємо, 17 жовтня в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 діяли графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Також у частині областей були запроваджені аварійні відключення електроенергії.