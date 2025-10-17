Запланована подія 2

Підготовка до опалювального сезону: імпорт електроенергії в Україні досягає рекордних 2,1 ГВт

електроенергія
Україна збільшила імпорт електроенергії. / Freepik

Максимальна потужність імпорту електроенергії в Україні у жовтні 2025 року зросла до 2,1 ГВт, що значно перевищує показники попередніх місяців. Це дозволяє зміцнити енергетичну стійкість країни напередодні опалювального сезону. 

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресслужба "Укренерго".

Підготовка до опалювального сезону

Керівники НЕК "Укренерго" обговорили зі представниками Федерації роботодавців України готовність мережі передачі електроенергії до опалювального сезону, розвиток системи розподіленої генерації та можливості імпорту електроенергії в осінньо-зимовий період.

Голова правління компанії Віталій Зайченко повідомив, що високовольтна мережа "Укренерго" повністю готова до передачі зимових обсягів електроенергії.

"Якби не російські обстріли – ми могли б сказати, що жодних труднощів під час опалювального сезону не очікуємо. На жаль, удари ворога по енергооб’єктах тривають. Росія знову атакує як генерацію, так і наші підстанції. У цьому контексті – дуже важливим є відвертий діалог з бізнесом та промисловістю. Зокрема, щодо залучення встановлених приватними власниками резервних установок живлення до роботи на ринку електроенергії", – заявив  Зайченко.

За даними компаній, що виробляють електроенергію на газотурбінних і газопоршневих установках, цьогоріч обсяг цього виду генерації в Україні, станом на жовтень, зріс на 270%. Також помітне зростання зафіксовано й у роботі установок зберігання енергії. Велику роль у цьому зіграли інформаційно-роз’яснювальна робота з бізнесом, зокрема за участі Федерації роботодавців, та спеціальні аукціони "Укренерго" на довгострокове надання допоміжних послуг, наголосили в пресслужбі.

Що стосується постачання електроенергії в опалювальний сезон, максимальна потужність імпорту у жовтні зросла і досягла 2,1 ГВт. Для подальшого збільшення технічних можливостей імпорту проводиться робота в рамках Регіону розрахунку пропускної спроможності Східної Європи (EE CCR).

Раніше повідомлялось, що Міненерго спростувало інформацію про початок опалювального сезону з 1 листопада.

Автор:
Ольга Опенько