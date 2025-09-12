В опалювальний сезон Україна увійде з 17,6 ГВт потужності – глава Міненерго

До опалювального сезону в Україні буде підготовлено 17,6 ГВт генеруючих потужностей. Уряд посилює захист критичної інфраструктури та робить ставку на розвиток розподіленої генерації: вже цього року введено 194 МВт, а до кінця року планується ще понад 380 МВт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що підготовка йде згідно з графіком, а за окремими напрямами навіть із випередженням. За її словами, ремонтні та відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають, і до навантаження в опалювальний сезон буде підготовлено 17,6 ГВт потужності.

Окрім цього, накопичуються запаси палива, створюються резерви обладнання, проводяться протиаварійні навчання.

Окрему увагу приділяють зміцненню захисту критичної інфраструктури.

"Цього року вже введено 194 МВт, а до кінця року планується ще понад 380 МВт. Прораховуються всі можливі сценарії, щоб максимально підготувати енергосистему до наступної зимиЦ, – наголосила Світлана Гринчук.

За її словами, енергетичні компанії посилюють оборону критичних об’єктів, тоді як військові зміцнюють захист повітряного простору. Україна також активно залучає міжнародну допомогу – підтримку надають Фонд підтримки енергетики, ПРООН, ЄБРР, JICA та Світовий банк.

У межах роботи штабу учасники відвідали кілька енергооб’єктів у Запоріжжі, щоб ознайомитися з ходом ремонтних і відновлювальних робіт та заходами із посилення безпеки. Окрім того, Міністр енергетики разом із Прем’єр-міністром провели зустріч із виробниками енергетичного обладнання, під час якої обговорили актуальні потреби галузі та інструменти державної підтримки.

Міненерго продовжує координувати роботу всіх ключових учасників ринку, щоб забезпечити стабільне проходження опалювального сезону та гарантувати українцям світло, тепло і газ взимку.

Додамо, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що Україна готова до опалювального сезону на 70%. За його словами, до зими вже готові 103 тис. зі 145 тис. житлових будинків (71%), 19,5 тис. з майже 25 тис. об’єктів соціальної сфери (80%), 13 тис. з 17,5 тис. котелень (76%).