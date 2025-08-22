Від графіка не відстаємо, Україна готова до опалювального сезону на 70% – Кулеба

Підготовка України до осінньо-зимового періоду (ОЗП) 2025/2026 років йде згідно з планом, досягнувши понад 70% готовності.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді.

"70% готовність до ОЗП це середній показник по країні і є плановим. Ми не відстаємо від графіка, ще є час, це 2,5 місяці, які ми можемо використати для підготовки до ОЗП", – наголосив він.

За словами Кулеби, до зими вже готові 103 тис. зі 145 тис. житлових будинків (71%), 19,5 тис. з майже 25 тис. об’єктів соціальної сфери (80%), 13 тис. з 17,5 тис. котелень (76%).

"Загалом на підготовку опалювального сезону вже витрачено 11,6 млрд грн, це фінансування комунальних підприємств, теплокомуненерго, і це все за рахунок органів місцевого самоврядування", – зазначив віцепрем’єр.

Газові запаси в сховищах

За оцінками ExPro, до початку наступного опалювального сезону в українських сховищах необхідно мати щонайменше 13 млрд куб м природного газу в підземних сховищах. Цього обсягу вистачило б для проходження сезону, якби не масовані російські обстріли у лютому, коли Росія атакувала український газовидобуток.

Якщо до 1 листопада вдасться накопичити 13 мільярдів кубометрів газу в сховищах, і за умови, що протягом зими продовжиться імпорт природного газу, то цього вистачить для проходження зими.

Станом на 5 серпня запаси природного газу в українських сховищах перевищили 10 млрд м³, що становить 32,3% від їхньої місткості. Хоча поточні обсяги залишаються найнижчими за останні 12 років, відставання від торішніх показників поступово скорочується.