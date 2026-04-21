"Укрзалізниця" запускає шість нових дитячих вагонів: коли та де курсуватимуть

“Укрзалізниця” спільно з Visa запускає шість нових дитячих купейних вагонів, адаптованих для безпечних і комфортних подорожей із дітьми. Перші вагони вже вийдуть на популярні маршрути наприкінці квітня та на початку травня.

УЗ оновлює вагони для подорожей із дітьми

"Укрзалізниця" спільно з Visa розширює парк пасажирських поїздів, додаючи шість нових дитячих купейних вагонів. Вони проходять капітально-відновлювальний ремонт, оснащуються освітніми та інтерактивними елементами й адаптуються для комфортних і безпечних подорожей із дітьми.

Перші три вагони вже повністю модернізовані та курсуватимуть у складі поїздів №011/012 Львів - Одеса та №001/002 Харків - Івано-Франківськ. Продаж квитків на них відкривається зі Львова з 24 квітня, з Одеси - з 25 квітня, з Харкова - з 2 травня, а з Івано-Франківська - з 3 травня. Ще три вагони планують додати до інших поїздів найближчим часом.

Перший рейс нових вагонів під ретропаровозом здійснили діти, якими опікується благодійна організація Save Ukraine.

У вагонах передбачено низку рішень для зручності та безпеки маленьких пасажирів: поручні відповідно до зросту дитини, захист для верхніх полиць, сповивальні столики та додаткові сидіння у вбиральнях, манежі для сну й підігрівачі пляшечок. Також пасажирам буде доступне дитяче меню, зокрема сирники або нагетси з гарніром. Окрему увагу приділено інклюзивності - вагони обладнані складними пандусами.

Крім того, для цього проєкту створюють спеціальну дитячу аудіоказку у співпраці з письменником Сашком Дерманським. Її транслюватимуть у вагонах щовечора після відправлення поїзда.

Нагадаємо, з 25 квітня в Україні запрацює новий підхід до формування вартості залізничних квитків у преміумсегменті. "Укрзалізниця" вводить динамічне ціноутворення для вагонів СВ (люкс) та 1 класу поїздів "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні.