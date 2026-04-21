"Укрзалізниця" запускає шість нових дитячих вагонів: коли та де курсуватимуть

“Укрзалізниця” спільно з Visa запускає шість нових дитячих купейних вагонів, адаптованих для безпечних і комфортних подорожей із дітьми. Перші вагони вже вийдуть на популярні маршрути наприкінці квітня та на початку травня.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

УЗ оновлює вагони для подорожей із дітьми

"Укрзалізниця" спільно з Visa розширює парк пасажирських поїздів, додаючи шість нових дитячих купейних вагонів. Вони проходять капітально-відновлювальний ремонт, оснащуються освітніми та інтерактивними елементами й адаптуються для комфортних і безпечних подорожей із дітьми.

Перші три вагони вже повністю модернізовані та курсуватимуть у складі поїздів №011/012 Львів - Одеса та №001/002 Харків - Івано-Франківськ. Продаж квитків на них відкривається зі Львова з 24 квітня, з Одеси - з 25 квітня, з Харкова - з 2 травня, а з Івано-Франківська - з 3 травня. Ще три вагони планують додати до інших поїздів найближчим часом.

Перший рейс нових вагонів під ретропаровозом здійснили діти, якими опікується благодійна організація Save Ukraine.

У вагонах передбачено низку рішень для зручності та безпеки маленьких пасажирів: поручні відповідно до зросту дитини, захист для верхніх полиць, сповивальні столики та додаткові сидіння у вбиральнях, манежі для сну й підігрівачі пляшечок. Також пасажирам буде доступне дитяче меню, зокрема сирники або нагетси з гарніром. Окрему увагу приділено інклюзивності - вагони обладнані складними пандусами.

Крім того, для цього проєкту створюють спеціальну дитячу аудіоказку у співпраці з письменником Сашком Дерманським. Її транслюватимуть у вагонах щовечора після відправлення поїзда.

Нагадаємо, з 25 квітня в Україні запрацює новий підхід до формування вартості залізничних квитків у преміумсегменті. "Укрзалізниця" вводить динамічне ціноутворення для вагонів СВ (люкс) та 1 класу поїздів "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні.

Автор:
Ольга Опенько