"Укрзализныця" запускает шесть новых детских вагонов: когда и где будут курсировать

"Укрзализныця" совместно с Visa запускает шесть новых детских купейных вагонов, адаптированных для безопасных и комфортных поездок с детьми. Первые вагоны уже выйдут на популярные маршруты в конце апреля и начале мая.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрзализныци".

УЗ обновляет вагоны для путешествий с детьми

"Укрзализныця" совместно с Visa расширяет парк пассажирских поездов, добавляя шесть новых детских купейных вагонов. Они проходят капитально-восстановительный ремонт, оснащаются образовательными и интерактивными элементами и адаптируются для комфортных и безопасных поездок с детьми.

Первые три вагона уже полностью модернизированы и будут курсировать в составе поездов №011/012 Львов – Одесса и №001/002 Харьков – Ивано-Франковск. Продажа билетов на них открывается из Львова с 24 апреля, из Одессы – с 25 апреля, из Харькова – с 2 мая, а из Ивано-Франковска – с 3 мая. Еще три вагона планируют добавить в другие поезда в ближайшее время.

Первый рейс новых вагонов под ретропаровозом совершили дети, о которых заботится благотворительная организация Save Ukraine.

В вагонах предусмотрен ряд решений для удобства и безопасности маленьких пассажиров: поручни в соответствии с ростом ребенка, защита для верхних полок, пеленальные столики и дополнительные сиденья в туалетах, манежи для сна и подогреватели бутылочек. Также пассажирам будет доступно детское меню, в том числе сырники или нагетсы с гарниром. Отдельное внимание уделено инклюзивности – вагоны оборудованы сложными пандусами.

Кроме того, для этого проекта создают специальную детскую аудиосказку в сотрудничестве с писателем Сашей Дерманским. Ее будут транслировать в вагонах каждый вечер после отправления поезда.

Напомним, с 25 апреля в Украине заработает новый подход к формированию стоимости ж/д билетов в премиумсегменте. "Укрзализныця" вводит динамическое ценообразование для вагонов СВ (люкс) и 1 класса поездов "Интерсити" во внутреннем сообщении.