Государство получило долю Крюковского вагоностроительного завода
Украина передала в государственную собственность более 25% акций Крюковского вагоностроительного завода, ранее связывавшихся с российским бизнесом. Основанием стало решение суда из-за уплаты более 1,3 млрд грн налогов в бюджет РФ и связи с оборонным сектором России.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщило предприятие в системе раскрытия информации.
О переходе части к государству предприятие было официально уведомлено 17 апреля.
Речь идет о пакете акций, который связывали с российским бизнесменом Станиславом Гамзаловым. Формально принадлежал австрийской компании OW Capital Management GmbH, однако суд установил фактический контроль со стороны Гамзалова и постановил взыскать актив в доход государства.
Основанием для такого решения явилась деятельность подконтрольных бизнесмену компаний в России. В 2024 году они уплатили в российский бюджет более 1,3 млрд грн налогов, что существенно превышает определенный украинским законодательством порог, после которого возможно принудительное изъятие активов.
Дополнительным доводом стало то, что эти компании соединены с оборонной индустрией РФ и участвуют в выполнении военных заказов. В частности, их продукция используется в производстве и модернизации военной техники.
Пакет акций КВБЗ был приобретен структурами, связанными с Гамзаловым, еще в 2012 году. После начала полномасштабной войны в 2022 году активы арестовали и передали в АРМА, однако передать их в управление не удалось, и вопрос решили из-за судебной конфискации.
В то же время, на предприятии ранее заявляли, что Гамзалов не имел реального влияния на его деятельность. Контрольный пакет акций и дальше принадлежит украинскому бизнесмену Владимиру Приходько, тогда как государство получило значительную миноритарную долю.
О ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"
ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" - одно из крупнейших и старейших машиностроительных предприятий в Украине, специализирующееся на производстве транспортных средств, в первую очередь железнодорожного подвижного состава.
Предприятие находится в Кременчуге Полтавской области.
Летом 2025 года "Укрзализныця" подписала контракт на 100 новых пассажирских вагонов с "Крюковским вагоностроительным заводом". Вагоны будут поставляться в течение 2,5 лет.