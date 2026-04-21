Государство получило долю Крюковского вагоностроительного завода

Украина передала в государственную собственность более 25% акций Крюковского вагоностроительного завода, ранее связывавшихся с российским бизнесом. Основанием стало решение суда из-за уплаты более 1,3 млрд грн налогов в бюджет РФ и связи с оборонным сектором России.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило предприятие в системе раскрытия информации.

Украина национализировала долю Крюковского завода

О переходе части к государству предприятие было официально уведомлено 17 апреля.

Речь идет о пакете акций, который связывали с российским бизнесменом Станиславом Гамзаловым. Формально принадлежал австрийской компании OW Capital Management GmbH, однако суд установил фактический контроль со стороны Гамзалова и постановил взыскать актив в доход государства.

Основанием для такого решения явилась деятельность подконтрольных бизнесмену компаний в России. В 2024 году они уплатили в российский бюджет более 1,3 млрд грн налогов, что существенно превышает определенный украинским законодательством порог, после которого возможно принудительное изъятие активов.

Дополнительным доводом стало то, что эти компании соединены с оборонной индустрией РФ и участвуют в выполнении военных заказов. В частности, их продукция используется в производстве и модернизации военной техники.

Пакет акций КВБЗ был приобретен структурами, связанными с Гамзаловым, еще в 2012 году. После начала полномасштабной войны в 2022 году активы арестовали и передали в АРМА, однако передать их в управление не удалось, и вопрос решили из-за судебной конфискации.

В то же время, на предприятии ранее заявляли, что Гамзалов не имел реального влияния на его деятельность. Контрольный пакет акций и дальше принадлежит украинскому бизнесмену Владимиру Приходько, тогда как государство получило значительную миноритарную долю.

О ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" - одно из крупнейших и старейших машиностроительных предприятий в Украине, специализирующееся на производстве транспортных средств, в первую очередь железнодорожного подвижного состава.

Предприятие находится в Кременчуге Полтавской области.

Летом 2025 года "Укрзализныця" подписала контракт на 100 новых пассажирских вагонов  с "Крюковским вагоностроительным заводом". Вагоны будут поставляться в течение 2,5 лет.

Автор:
Ольга Опенько