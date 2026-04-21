Украинцам предоставят 20 тысяч лицензий на курсы по искусственному интеллекту от Google
В Украине открыли 20 тысяч бесплатных лицензий на программу Сертификация Google по профессиональному использованию ИИ на платформе Coursera. Инициатива реализуется при поддержке Министерства экономики и направлена на развитие цифровых навыков и карьерный рост украинцев.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.
Бесплатные курсы по искусственному интеллекту
Образовательную программу разработали специалисты Google. Она состоит из семи коротких курсов, которые можно пройти менее чем за 10 часов в удобном темпе. Обучение предполагает более 20 практических задач, воспроизводящих реальные рабочие ситуации.
Программа включает ключевые направления использования ИИ, в частности основы технологии, создания контента, аналитику данных и применения инструментов искусственного интеллекта в разработке.
Участники получат бесплатный доступ к курсу, сертификаты после его завершения, а также практический опыт работы с ИИ. Дополнительно предусмотрен бонус – 90 дней бесплатного доступа к Google AI Pro с использованием инструментов Gemini в популярных сервисах Google.
В начале обучения, 6 мая, состоится вводный вебинар с участием экспертов и выпускников предыдущих программ.
Регистрация на программу продлится с 21 апреля по 25 мая. Подать заявку можно через партнерские организации, среди которых Украинский ветеранский фонд, Veteran Hub, Киевская школа экономики, EdEra и другие.
При отборе предпочтение будут отдавать ветеранам, военнослужащим и членам их семей, а также женщинам, стремящимся развиваться в сфере современных технологий.
Как принять участие
- Перейдите на сайт программы.
- Выберите одну из партнерских организаций для получения доступа к обучению.
- Заполните регистрационную форму на сайте организации – регистрироваться непосредственно на Coursera на этом этапе не нужно.
- Ожидайте письмо с инструкциями от партнеров.
Пройти курсы и получить сертификаты отобранные участники смогут в середине июля. Количество лицензий ограничено.
Напомним, Национальный банк инициировал открытую дискуссию по поводу этического и ответственного использования искусственного интеллекта в финансовом секторе.