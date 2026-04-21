Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,10

+0,21

EUR

51,89

+0,13

Наличный курс:

USD

43,90

43,76

EUR

51,85

51,62

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинцам предоставят 20 тысяч лицензий на курсы по искусственному интеллекту от Google

искусственный интеллект
Бесплатные ИИ-курсы от Google: как получить доступ украинцам

В Украине открыли 20 тысяч бесплатных лицензий на программу Сертификация Google по профессиональному использованию ИИ на платформе Coursera. Инициатива реализуется при поддержке Министерства экономики и направлена на развитие цифровых навыков и карьерный рост украинцев.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Бесплатные курсы по искусственному интеллекту

Образовательную программу разработали специалисты Google. Она состоит из семи коротких курсов, которые можно пройти менее чем за 10 часов в удобном темпе. Обучение предполагает более 20 практических задач, воспроизводящих реальные рабочие ситуации.

Программа включает ключевые направления использования ИИ, в частности основы технологии, создания контента, аналитику данных и применения инструментов искусственного интеллекта в разработке.

Участники получат бесплатный доступ к курсу, сертификаты после его завершения, а также практический опыт работы с ИИ. Дополнительно предусмотрен бонус – 90 дней бесплатного доступа к Google AI Pro с использованием инструментов Gemini в популярных сервисах Google.

В начале обучения, 6 мая, состоится вводный вебинар с участием экспертов и выпускников предыдущих программ.

Регистрация на программу продлится с 21 апреля по 25 мая. Подать заявку можно через партнерские организации, среди которых Украинский ветеранский фонд, Veteran Hub, Киевская школа экономики, EdEra и другие.

При отборе предпочтение будут отдавать ветеранам, военнослужащим и членам их семей, а также женщинам, стремящимся развиваться в сфере современных технологий.

Как принять участие

  • Перейдите на сайт программы.
  • Выберите одну из партнерских организаций для получения доступа к обучению.
  • Заполните регистрационную форму на сайте организации – регистрироваться непосредственно на Coursera на этом этапе не нужно.
  • Ожидайте письмо с инструкциями от партнеров.

Пройти курсы и получить сертификаты отобранные участники смогут в середине июля. Количество лицензий ограничено.

Напомним, Национальный банк инициировал открытую дискуссию по поводу этического и ответственного использования искусственного интеллекта в финансовом секторе.

Автор:
Ольга Опенько