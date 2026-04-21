Kernel в третьем квартале 2026 финансового года: рост переработки масла на 17% и 210 часов простоя из-за тревог и непогоды

Агротех компания Kernel обнародовала операционные результаты за третий квартал 2026 финансового года (январь-март). Ключевыми показателями периода стал рост переработки масличных культур и увеличение перевалки через морские терминалы, несмотря на существенные логистические и ограничения безопасности.

Объем переработки масличных культур вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 986 тыс. тонн. Нарастить показатель удалось благодаря стабильному предложению семян подсолнечника на внутреннем рынке.

Продажи растительного масла за этот период выросли на 7% по сравнению с прошлогодним третьим кварталом — до 373 тыс. тонн.

Экспорт

Суммарное время вынужденных остановок отгрузки масла и зерна с экспортных терминалов "Кернел" из-за воздушных тревог и неблагоприятных погодных условий в портах за квартал составило 210 часов. Несмотря на это, объем перевалки вырос на 4%, достигнув 2,6 млн тонн в годовом исчислении и на 6% по сравнению квартал к кварталу. Для оптимизации логистики в условиях простоев компания использовала комбинированную стратегию флота. За девять месяцев 2026 финансового года терминалы "Кернел" перевалили 6,9 млн тонн агропродукции.

Собственный экспорт зерна из Украины остался на уровне предыдущего квартала – 1,5 млн тонн (снижение на 5% к прошлому году). На объем экспорта влияли сдержанная активность фермеров по продаже зерновых, а также ограничения в энергосистеме и рост затрат на логистику.

Заметим, общий объем производства сельскохозяйственных культур компании Kernel вырос на 43% в годовом исчислении, достигнув 2,3 млн тонн в первом полугодии 2026 финансового года (июль-декабрь 2025 года). В то же время, ее доля в украинском экспорте зерна увеличилась до 15%.

О Kernel

Kernel является крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла, крупнейшим экспортером зерна из Украины и оператором разветвленной сети логистических активов. Компания также входит в ведущих производителей зерновых и масличных культур в Украине.

В 2025 финансовом году Kernel экспортировал на мировые рынки около 8 млн. тонн агропродукции, а доля компании в мировом экспорте подсолнечного масла составляет около 10%. По итогам 2025 года он уплатил в бюджеты всех уровней 5,7 млрд грн налогов и сборов.

