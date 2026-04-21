Kernel у третьому кварталі 2026 фінансового року: ріст переробки олії на 17% та 210 годин простою через тривоги і негоду

Кернел
Наслідки атаки на один із активів "Кернел" в Одеській області

 Агротех компанія Kernel оприлюднила операційні результати за третій квартал 2026 фінансового року (січень–березень). Ключовими показниками періоду стало зростання переробки олійних культур та збільшення перевалки через морські термінали, попри суттєві логістичні та безпекові обмеження.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що обсяг переробки олійних культур зріс на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 986 тис. тонн. Наростити показник вдалося завдяки стабільній пропозиції насіння соняшнику на внутрішньому ринку.

Продажі олії за цей період зросли на 7%, порівняно з минулорічним третім кварталом, — до 373 тис. тонн.

Експорт

Сумарний час вимушених зупинок відвантаження олії та збіжжя з експортних терміналів "Кернел" через повітряні тривоги та несприятливі погодні умови у портах за квартал склав 210 годин. Попри це, обсяг перевалки зріс на 4%, сягнувши 2,6 млн тонн у річному вимірі і на 6% у порівнянні квартал до кварталу. Для оптимізації логістики в умовах простоїв компанія використовувала комбіновану стратегію флоту. Загалом за дев'ять місяців 2026 фінансового року термінали "Кернел" перевалили 6,9 млн тонн агропродукції.

Власний експорт зерна з України залишився на рівні попереднього кварталу — 1,5 млн тонн (зниження на 5% до минулого року). На обʼєм експорту впливали стримана активність фермерів щодо продажу зернових, а також обмеження в енергосистемі та ріст витрат на логістику.

Зауважимо, загальний обсяг виробництва сільськогосподарських культур компанії Kernel зріс на 43% у річному вимірі, сягнувши 2,3 млн тонн в першому півріччі 2026 фінансового року (липень-грудень 2025 року). Водночас її частка в українському експорті зерна збільшилася до 15%.

Про Kernel

Kernel – найбільший у світі виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України та оператор розгалуженої мережі логістичних активів. Компанія також входить до провідних виробників зернових та олійних культур в Україні.

У 2025 фінансовому році Kernel експортував на світові ринки близько 8 млн тонн агропродукції, а частка компанії у світовому експорті соняшникової олії становить близько 10%. За підсумками 2025 року він сплатив до бюджетів усіх рівнів 5,7 млрд грн податків і зборів.

Раніше повідомлялося про те, що Kernel розпочав міжнародний аудит своїх екологічних проєктів за світовим стандартом Verra. Процес спрямований на зменшення викидів вуглецю та проводиться спільно з партнером Sentinel Earth. Метою проєкту є отримання вуглецевих сертифікатів. 

Світлана Манько