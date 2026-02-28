Kernel за пів року зібрав на 43% більше врожаю і збільшив частку в експорті зерна України до 15%

Загальний обсяг виробництва сільськогосподарських культур компанії Kernel зріс на 43% у річному вимірі, сягнувши 2,3 млн тонн в першому півріччі 2026 фінансового року (липень-грудень 2025 року). Водночас її частка в українському експорті зерна збільшилася до 15%.

Про це пише Delo.ua з посиланням на дані компанії.

Згідно з оприлюдненою інформацією, дохід Kernel становив 1,92 млрд доларів, показник EBITDA – 247 млн доларів, а чистий прибуток – 119 млн доларів.

Компанія інвестувала майже 45 млн доларів капітальних видатків (CapEx), які були спрямовані переважно на відбудову терміналу для перевалки в Чорноморську, закупівлю сільгосптехніки, вагонів-зерновозів та резервного енергетичного обладнання для забезпечення автономності роботи.

"Кожен день роботи українського бізнесу зараз – це іспит на витривалість. Ми продовжуємо інвестувати в Україну, відновлювати пошкоджене, підтримувати економіку та дбати про продовольчу безпеку мільйонів людей у світі, незважаючи на жодні перешкоди", – прокоментував СЕО Kernel Євген Осипов.

Виробництво та переробка

Kernel збільшив площі під кукурудзу майже вдвічі (на 98%) – з 87 тис. га до 172 тис. га. Це дозволило зібрати майже 1,6 млн тонн цієї культури(+120% рік до року).

Сезон проходив у складних погодних умовах: літня посуха змінилася затяжними дощами восени, що затримало жнива. Через високу вологість кукурудзи компанія збільшила обсяги сушіння, що підвищило витрати. Елеваторний сегмент отримав 20 млн доларів EBITDA завдяки зростанню попиту на послуги.

В Kernel додають, що продовжують розвивати модель гнучкої переробки (мультикраш), частково переорієнтувавши переробні потужності на сою та інші альтернативні культури.

Відбудова портового активу та втрати від війни

Компанія завершила реконструкцію терміналу в Чорноморську, пошкодженого ракетним ударом у серпні 2023 року. Водночас з грудня 2025 року посилення атак на порти Одещини призвело до подорожчання страхування суден і зростання витрат на логістику та перевалку на 55% у квартальному вимірі.

Втрати від війни за півріччя перевищили 3,2 млн доларів. Списано 188 вагонів-зерновозів на окупованих територіях, зафіксовано пошкодження інфраструктури. Через удари дронів по Одещині втрачено майже 500 тонн соняшникової олії. Фінансова оцінка пошкоджених резервуарів ще триває.

"Незважаючи на ці виклики, компанія працює за відпрацьованими алгоритмами: швидко перелаштовується процеси та забезпечується безперебійна робота логістичного ланцюга", – підсумували у пресслужбі.

У січня Kernel повідомив про повну автономність виробництва бутильованої олії, перейшовши на власну відновлювану енергію з біомаси. Для генерації енергії використовується лушпиння соняшнику.

Крім того, компанія заявила, що першою на ринку масштабно впровадила електронні товарно-транспортні накладні (е-ТТН) у власній логістичній системі. У межах проєкту до єдиної цифрової платформи інтегровано 1000 партнерських автопідприємств, 6000 водіїв та понад 400 диспетчерів і вагарів.