Кернел перевів виробництво олії на енергію з соняшникового лушпиння

Кернел
Кернел перевів виробництво олії на ВДЕ / facebook.com/Kernel.ua

"Кернел" забезпечив повну автономність виробництва бутильованої олії, перейшовши на власну відновлювану енергію з біомаси. Для генерації енергії використовується лушпиння соняшнику — побічний продукт переробки насіння, що дозволяє замкнути виробничий цикл та зменшити навантаження на енергосистему України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Кернел".

"100% всієї бутильованої олії на підприємстві виробляється виключно на відновлюваній енергії. Відповідне маркування вже з’явилося на етикетках наших флагманських брендів "Щедрий Дар" і "Стожар", — зазначив, директор з маркетингу та продажу фасованої продукції "Кернел" Сергій Нерощин.

Він додав, що завод пройшов відповідну перевірку та отримав міжнародний сертифікат від Bureau Veritas Group. 

За перше півріччя 2026 фінансового року "Кернел" виробив близько 40 тисяч тонн бутильованої олії, яка постачається на внутрішній ринок та до понад 40 країн світу. Лушпиння соняшнику не утилізується, а використовується як біопаливо для забезпечення виробництва.

Додамо, ТОВ “Чернівці Солар”, власником якого є ТОВ “Кернел-Трейд”, планує збудувати найпотужнішу сонячну електростанцію у західному регіоні потужністю 250 МВт.

Автор:
Тетяна Гойденко