Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,72

+0,15

EUR

49,92

+0,12

Готівковий курс:

USD

43,20

43,00

EUR

50,60

50,28

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Kernel купує агрохолдинг колишнього міністра економіки: що відомо

Kernel
Kernel купує групу компаній Агро-Регіон. Фото: latifundist.com

Агрохолдинг Kernel досяг домовленостей про придбання компанії "Агро-Регіон", часткою в якій володіє колишній міністр економіки Айварас Абромавичус.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє видання Latifundist з посиланням на джерела.

Зазначається, що сторони досягли домовленостей щодо угоди та переходять до формальних регуляторних процедур.

Найближчим часом Антимонопольний комітет України має розглянути  дозвіл на концентрацію. 

"Угода фактично відбулася, далі — формальні процедури", — розповів один із співрозмовників видання.

За словами іншого джерела, це друга спроба компанії Kernel придбати "Агро-Регіон" за час повномасштабного вторгнення. Під час першого раунду переговорів сторони не змогли дійти згоди щодо ціни.

 Угоду оцінюють у $100–110 млн

Як повідомляють співрозмовники видання, угода передбачає купівлю всієї компанії, включно з корпоративними правами, земельним банком, технікою та елеваторними потужностями.

З урахуванням географії активів та якості земель, земельні посередники оцінюють орієнтовний діапазон угоди в $100–110 млн (включаючи корпоративні права, основні засоби, елеватори).

У пресслужбі "Кернела" у відповідь на запит Latifundist.com повідомили, що наразі не готові коментувати це питання.

За даними YouControl основними бенефіціарами "Агро-Регіону" через компанію "Гарна Стокгольм холдинг АБ" є  колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус (більше 53,6%) та Ларс Пітер Елам Хаканссон (44,28%).

Компанія має земельний банк розміром 41 тис. га. Регіони діяльності: Київська, Чернігівська, Житомирська та Хмельницька області.

Про Kernel

Агрохолдинг Kernel — найбільший в Україні виробник та експортер зернових, лідер світового ринку соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку компанії припадає близько 8% світового експорту соняшникової олії. Свою продукцію Kernel постачає до понад 60 країн. З листопада 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).

До війни Kernel посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Компанія є лідером із виробництва та продажу бутильованої олії в Україні (Щедрий Дар, Стожар, Чумак).

Найбільшим акціонером Kernel через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський.

Унаслідок російського удару по Одеській області в ніч на 25 грудня постраждав Іллічівський олійножировий комбінат у місті Чорноморськ, який належить компанії Kernel, найбільшому виробнику й експортеру соняшникової олії в Україні.

Автор:
Світлана Манько