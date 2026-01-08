Kernel купує агрохолдинг колишнього міністра економіки: що відомо

Агрохолдинг Kernel досяг домовленостей про придбання компанії "Агро-Регіон", часткою в якій володіє колишній міністр економіки Айварас Абромавичус.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє видання Latifundist з посиланням на джерела.

Зазначається, що сторони досягли домовленостей щодо угоди та переходять до формальних регуляторних процедур.

Найближчим часом Антимонопольний комітет України має розглянути дозвіл на концентрацію.

"Угода фактично відбулася, далі — формальні процедури", — розповів один із співрозмовників видання.

За словами іншого джерела, це друга спроба компанії Kernel придбати "Агро-Регіон" за час повномасштабного вторгнення. Під час першого раунду переговорів сторони не змогли дійти згоди щодо ціни.

Угоду оцінюють у $100–110 млн

Як повідомляють співрозмовники видання, угода передбачає купівлю всієї компанії, включно з корпоративними правами, земельним банком, технікою та елеваторними потужностями.

З урахуванням географії активів та якості земель, земельні посередники оцінюють орієнтовний діапазон угоди в $100–110 млн (включаючи корпоративні права, основні засоби, елеватори).

У пресслужбі "Кернела" у відповідь на запит Latifundist.com повідомили, що наразі не готові коментувати це питання.

За даними YouControl основними бенефіціарами "Агро-Регіону" через компанію "Гарна Стокгольм холдинг АБ" є колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус (більше 53,6%) та Ларс Пітер Елам Хаканссон (44,28%).

Компанія має земельний банк розміром 41 тис. га. Регіони діяльності: Київська, Чернігівська, Житомирська та Хмельницька області.

Про Kernel

Агрохолдинг Kernel — найбільший в Україні виробник та експортер зернових, лідер світового ринку соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку компанії припадає близько 8% світового експорту соняшникової олії. Свою продукцію Kernel постачає до понад 60 країн. З листопада 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).

До війни Kernel посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Компанія є лідером із виробництва та продажу бутильованої олії в Україні (Щедрий Дар, Стожар, Чумак).

Найбільшим акціонером Kernel через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський.

Унаслідок російського удару по Одеській області в ніч на 25 грудня постраждав Іллічівський олійножировий комбінат у місті Чорноморськ, який належить компанії Kernel, найбільшому виробнику й експортеру соняшникової олії в Україні.