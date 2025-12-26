Росія завдала удару по олійножировму комбінату Kernel

Унаслідок російського удару по Одеській області в ніч на 25 грудня постраждав Іллічівський олійножировий комбінат у місті Чорноморськ, який належить компанії Kernel, найбільшому виробнику й експортеру соняшникової олії в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Kernel.

Зазначається, що внаслідок влучання дрона було пошкоджено ємність із рослинною олією, що призвело до масштабного загоряння та витоку олії.

Пожежа охопила виробничі потужності підприємства, створивши серйозну загрозу для інфраструктури та персоналу. Уламки дрона також пошкодили частину виробничого блоку. Ніхто зі співробітників не постраждав.

У Kernel повідомляють,що наразі тривають роботи з ліквідації наслідків та оцінки завданих збитків, зокрема уточнюється обсяг втраченої олії.

"Ці удари свідчать про системну та навмисну кампанію знищення продовольчої та експортної інфраструктури України. РФ цілеспрямовано атакує об’єкти, що забезпечують виробництво, зберігання та експорт аграрної продукції, намагаючись завдати максимальних збитків українській переробній галузі та створюючи ризики для міжнародної логістики, навколишнього середовища та стабільності постачань у десятки країн світу", - підкреслюють в Kernel.

Нагадаємо, у ніч на 25 грудня ворог атакував портову й промислову інфраструктуру Одеської області, пошкодивши адміністративні, виробничі та складські приміщення.

Також під ударами протягом останніх днів опинилися об’єкти зберігання, перевалки та переробки аграрної продукції, зокрема термінали з рослинними оліями та портова інфраструктура. Атаки призвели до знищення та втрати тисяч тонн продукції, масштабних пожеж із займанням продовольчих вантажів — борошна та олії, а також створили серйозні екологічні ризики для акваторії Чорного моря, де було зафіксовано витік рослинної олії.

Про Kernel

Агрохолдинг Kernel — найбільший в Україні виробник та експортер зернових, лідер світового ринку соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку компанії припадає близько 8% світового експорту соняшникової олії. Свою продукцію Kernel постачає до понад 60 країн. З листопада 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).

До війни Kernel посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Компанія є лідером із виробництва та продажу бутильованої олії в Україні (Щедрий Дар, Стожар, Чумак).

Найбільшим акціонером Kernel через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський.