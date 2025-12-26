Россия нанесла удар по масложировому комбинату Kernel

В результате российского удара по Одесской области в ночь на 25 декабря пострадал Ильичевский масложировой комбинат в городе Черноморск, принадлежащий компании Kernel, крупнейшему производителю и экспортеру подсолнечного масла в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Kernel.

Отмечается, что в результате попадания дрона была повреждена емкость с растительным маслом, что привело к масштабному возгоранию. и утечки масла .

Пожар охватил производственные мощности предприятия, создав серьезную угрозу инфраструктуре и персоналу. Обломки дрона также повредили часть производственного блока. Никто из сотрудников не пострадал.

В Kernel сообщают, что в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий и оценке нанесенного ущерба, в частности уточняется объем потерянного масла.

"Эти удары свидетельствуют о системной и умышленной кампании уничтожения продовольственной и экспортной инфраструктуры Украины. РФ целенаправленно атакует объекты, обеспечивающие производство, хранение и экспорт аграрной продукции, пытаясь нанести максимальный ущерб украинской перерабатывающей отрасли и создавая риски для международной логистики, окружающей среды и стабильности".

Напомним, в ночь на 25 декабря враг атаковал портовую и промышленную инфраструктуру Одесской области, повредив административные, производственные и складские помещения.

Также под ударами в последние дни оказались объекты хранения, перевалки и переработки аграрной продукции, в частности терминалы с растительными маслами и портовая инфраструктура. Атаки привели к уничтожению и потере тысяч тонн продукции, масштабным пожарам с возгоранием продовольственных грузов — муки и масла, а также создали серьезные экологические риски для акватории Черного моря, где была зафиксирована утечка растительного масла.

Про Kernel

Агрохолдинг Kernel является крупнейшим в Украине производителем и экспортером зерновых, лидером мирового рынка подсолнечного масла, ключевым поставщиком сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю компании приходится около 8% мирового экспорта подсолнечного масла. Свою продукцию Kernel поставляет более чем в 60 стран. С ноября 2007 г. акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE).

До войны Kernel занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Компания является лидером по производству и продаже бутилированного масла в Украине (Щедрый Дар, Стожар, Чумак).

Самым большим акционером Kernel через Namsen Ltd. есть украинский бизнесмен Андрей Веревский.