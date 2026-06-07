Харьков не получит новые электробусы: тендер на 15 млн евро отменен

Харьковский горсовет и Европейский инвестиционный банк упразднили тендер на закупку низкопольных электробусов и зарядной инфраструктуры общей стоимостью до 15 млн евро.

Как пишет Delo.ua, информация обнародована в приложении к Официальному вестнику Европейского Союза.

Закупка электробусов для Харькова

Причины отмены закупки не сообщаются. В то же время отмечается, что в рамках тендерной процедуры были представлены два предложения от потенциальных участников.

Тендер на поставку полностью низкопольных 12-метровых электробусов, зарядных станций и сопутствующих услуг объявили еще в марте 2024 года в рамках программы "Городской общественный транспорт Украины - II". Первоначально раскрытие тендерных предложений планировалось в конце апреля того же года, однако в дальнейшем сроки проведения процедуры неоднократно переносились.

В рамках проекта на средства Европейского инвестиционного банка Харьков планировал приобрести около 30 современных электробусов для обновления городского общественного транспорта.

Согласно техническим требованиям, транспортные средства должны были быть полностью низкоподл В прошлом году компания поставила девять электробусов в Ужгород в рамках проекта, профинансированного кредитными средствами ЕИБ на сумму 3,9 млн евро. Также производитель предлагает 12-метровые электробусы, способные перевозить до 100 пассажиров. оговыми и приспособленными для перевозки маломобильных пассажиров. В частности, салон каждого электробуса должен был предусматривать отдельные места для инвалидной и детской колясок, а также четыре места для людей с ограниченной мобильностью.

Условия закупки предусматривали поставку первой партии электробусов не позднее 12 месяцев после получения поставщиком авансового платежа. Общий срок выполнения контракта должен составлять 15 месяцев.

В настоящее время в Украине производством электробусов занимается, в частности, львовский концерн "Электрон".

Напомним, львовский завод "Электронмаш" представил новую модель электробуса "Электрон Е181". Главная особенность модели – компактная длина 10,2 метра. Электробус вмещает 90 пассажиров и имеет 30 посадочных мест. В частности, 1 место для пассажира на коляске.