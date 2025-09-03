В Украине запустили серийное производство нового электробуса: какие характеристики (ФОТО)

Львовский завод "Электронмаш" представил новую модель электробуса "Электрон Е181". Главная особенность модели – компактная длина 10,2 метра. Электробус вмещает 90 пассажиров и имеет 30 посадочных мест. В частности, 1 место для пассажира на коляске.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Какие характеристики

Одного заряда батареи электробуса хватает на 300-350 км. Зарядка батареи длится до 5 часов.

Представленный электробус может работать в режиме рекуперации, то есть при торможении происходит частичное возвращение электроэнергии в аккумуляторные батареи.

"Это хорошая и качественная техника. Ее преимуществами для заказчиков есть также сервисное обслуживание от производителя и возможность адаптации машин под нужды заказчика", - подчеркнул Кисилевский.

Сделано в Украине

Нардеп отметил, что концерн "Электрон" реализовал этот проект, опираясь на инструменты политики "Сделано в Украине". В частности, городской транспорт распространяет требования локализации при публичных закупках. Также новый электробус уже включен в реестр техники, при покупке которой покупателю 15% стоимости компенсируется государством.

Уровень локализации новой модели – более 40%. Поставщиками узлов и запчастей для электробуса Электрон Е181 являются более 250 украинских предприятий, расположенных во всех регионах страны. Производство такой машины обеспечивает тысячи рабочих мест на всей цепи поставки.

"Покупая украинскую технику, заказчики не только получают современную и качественную продукцию, но и будут иметь надлежащее сервисное обслуживание и возможность адаптации конкретной машины под пожелания заказчика. До 40% потраченных на украинские товары средств возвращается налогами в бюджеты разных уровней, финансируя и общины, а именно вооруженные силы. средствами – это комфорт и безопасность пассажиров, уверенность в обслуживании и возврате части средств налогами в бюджет», – подчеркнул Кисилевский.

Отметим, корпорация "Эталон" представила свой первый электробус "Мальва-Электро", изготовленный на Черниговском автозаводе. Автобус прошел все испытания и готовится к сертификации.