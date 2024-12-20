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Украинская компания презентовала свой первый электробус (ФОТО)

Корпорация «Эталон» представила свой первый электробус.
Фото: "Интерфакс-Украина"

Корпорация "Эталон" презентовала свой первый электробус "Мальва-Электро", изготовленный на Черниговском автозаводе. Автобус прошел все испытания и готовится к сертификации.

Об этом сообщил президент корпорации "Эталон" Владимир Бутко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим быть в Евросоюзе, и электробусы — это экологическое требование, поэтому необходимо двигаться вместе с ними, делать технологические изменения в производстве, в конструировании. Это первая наша модель электробуса, и мы считаем, что она будет пользоваться спросом", — подчеркнул Бутко.

Отмечается, что электробус создан на базе дебютировавшего в прошлом году городского дизельного автобуса А086 "Мальва".

Фото 2 — Украинская компания презентовала свой первый электробус (ФОТО)
Фото: "Интерфакс-Украина"

"Мальва-Электро" длиной 9,5 м, рассчитан на перевозку 53 пассажиров.

Новинка оборудована литий-ионной батареей емкостью 185 кВтч, что обеспечивает запас хода 200 км.

Фото 3 — Украинская компания презентовала свой первый электробус (ФОТО)
Фото: "Интерфакс-Украина"

Основное отличие от базовой модели автобуса – надстройка на крыше электробуса, где расположены аккумуляторные батареи.

Среди внешних особенностей – наличие дверцы для подключения зарядного устройства, что характерно для всех электробусов.

Фото 4 — Украинская компания презентовала свой первый электробус (ФОТО)
Фото: "Интерфакс-Украина"

В корпорации "Эталон" отметили, что электробус будет примерно втрое дороже дизельной версии, которая сейчас стоит $100–$110 тыс.

"Характеристики нового электробуса в общем-то соответствуют характеристикам зарубежных аналогов, а дальнейшее их улучшение будет происходить благодаря использованию новейших аккумуляторных батарей и тяговых приводов, а также некоторых традиционных для электробусов агрегатов и узлов", — рассказал Бутко.

Отметим, корпорация "Эталон" охватывает 12 предприятий, в том числе Черниговский автозавод (ЧАЗ), выпускающий автобусы разных классов, и троллейбусы. Основные направления – производство автотранспортных средств, машиностроение, складская логистика.

Автор:
Светлана Манько