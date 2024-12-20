Українська компанія презентувала свій перший електробус (ФОТО)

Корпорація "Еталон" презентувала свій перший електробус "Мальва-Електро", , виготовлений на Чернігівському автозаводі. Автобус наразі пройшов усі випробування і готується до сертифікації.

Про це повідомив президент корпорації "Еталон" Володимир Бутко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо бути в Євросоюзі, й електробуси - це екологічна вимога, тому необхідно рухатися разом із ними, робити технологічні зміни у виробництві, в конструюванні. Це перша наша модель електробуса, і ми вважаємо, що вона матиме попит", - наголосив Бутко.

Зазначається, що електробус створено на базі міського дизельного автобуса А086 "Мальва", який дебютував торік.

"Мальва-Електро" завдовжки 9,5 м, розрахований на перевезення 53 пасажирів.

Новинка обладнана літій-іонною батареєю ємністю 185 кВт.год, що забезпечує запас ходу 200 км.

Основна відмінність від базової моделі автобуса - надбудова на даху електробуса, де розташовані акумуляторні батареї.

Серед зовнішніх особливостей - наявність дверцят для підключення зарядного пристрою, що характерно для всіх електробусів.

В корпорації "Еталон" зазначили, що електробус буде приблизно втричі дорожчий за дизельну версію, яка зараз коштує $100–$110 тис.

"Характеристики нового електробуса загалом відповідають характеристикам зарубіжних аналогів, а подальше їх поліпшення відбуватиметься завдяки використанню новітніх акумуляторних батарей і тягових приводів, а також деяких традиційних для електробусів агрегатів і вузлів", - розповів Бутко.

Корпорація "Еталон" охоплює 12 підприємств, зокрема Чернігівський автозавод (ЧАЗ), що випускає автобуси різних класів, і тролейбуси. Основні напрями - виробництво автотранспортних засобів, машинобудування, складська логістика.