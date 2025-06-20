Хмельницкий закупил новые троллейбусы отечественного производства

Город Хмельницкий в партнерстве с заводом "Эталон" реализует один из крупнейших в Украине проектов обновления парка троллейбусов, в рамках которого планируется закупить 44 единицы современной техники.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

По его словам, в производстве каждого украинского троллейбуса принимают участие более 50 предприятий из всех регионов Украины.

"Поэтому один из крупнейших в Украине проектов обновления парка троллейбусов, который реализует город Хмельницкий в партнерстве с заводом "Эталон" из Чернигова — важное событие для всего украинского машиностроения. Всего запланировано закупить 44 троллейбуса", — отметил Кисилевский.

Он подчеркнул, что это современная техника, отвечающая самым высоким требованиям к общественному транспорту: от понижения уровня пола троллейбуса на остановках при посадке-высадке пассажиров до GPS-трекеров и камер видеонаблюдения.

Троллейбус "Эталон Т12240" имеет запас автономного хода до 20 км, а в рамках контракта также поступят троллейбусы с меньшим запасом хода в 2 км.

Первые 5 машин уже доставили в Хмельницкий.

Нардеп подчеркнул, что 40% средств, израсходованных государством и общинами на приобретение украинской техники, возвращается в бюджеты всех уровней в виде налогов.

"Все больше руководителей общин осознают, что приобретение украинской техники это рабочие места для украинцев в сложных условиях войны. А локализация — не просто требование законодательства, а жизненная необходимость, чтобы удержать целые отрасли нашей экономики на плаву", — подытожил Кисилевский.

В апреле 2023 года городские власти Хмельницкого подписали соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для модернизации городского общественного транспорта.

Закупка новых троллейбусов будет стоить 16 млн евро, 10 млн из которых – это кредит ЕБРР, 4 млн – грантовые средства от ЕС, а 1,5 млн выделили из городского бюджета.

Корпорация "Эталон" охватывает 12 предприятий, в том числе Черниговский автозавод (ЧАЗ), выпускающий автобусы разных классов, и троллейбусы. Основные направления – производство автотранспортных средств, машиностроение, складская логистика.

Отметим, корпорация "Эталон" представила свой первый электробус "Мальва-Электро", изготовленный на Черниговском автозаводе. Автобус прошел все испытания и готовится к сертификации.