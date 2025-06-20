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Хмельницький закупив нові тролейбуси вітчизняного виробництва

тролейбуси "Еталон"
Хмельницький отримав перші тролейбуси "Еталон" чернігівського виробництва

Місто Хмельницький у партнерстві з заводом "Еталон" реалізує один з найбільших в Україні проєктів оновлення парку тролейбусів, у рамках якого планують закупити 44 одиниці сучасної техніки.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, у виготовленні кожного українського тролейбуса беруть участь понад 50 підприємств з усіх регіонів України. 

"Тому один з найбільших в Україні проєктів оновлення парку тролейбусів, який реалізує місто Хмельницький у партнерстві з заводом "Еталон" з міста Чернігів - важлива подія для всього українського машинобудування. Всього заплановано закупити 44 тролейбуси", - зауважив Кисилевський.

Він підкреслив, що це сучасна техніка, яка відповідає найвищим вимогам до громадського транспорту: від пониження рівня підлоги тролейбуса на зупинках під час посадки-висадки пасажирів до GPS-трекерів та камер відеоспостереження.

Тролейбус "Еталон Т12240" має запас автономного ходу до 20 км, а в рамках контракту також надійдуть тролейбуси з меншим запасом ходу у 2 км.

Перші 5 машин вже доставили до Хмельницького.

Нардеп наголосив, що 40% коштів, витрачених державою та громадами на придбання української техніки, повертається до бюджетів всіх рівнів у вигляді податків.

"Все більше керівників громад усвідомлюють, що придбання української техніки, це робочі місця для українців у складних умовах війни. А локалізація - не просто вимога законодавства, а життєва необхідність, щоб втримати цілі галузі нашої економіки на плаву", - підсумував Кисилевський.

У квітні 2023 року міська влада Хмельницького підписала угоду з Європейським  банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) для модернізації міського громадського транспорту.

Закупівля нових тролейбусів буде коштувати 16 млн євро, 10 млн з яких - це кредит ЄБРР, 4 млн - грантові кошти від ЄС, а 1,5 млн виділили з міського бюджету.

Корпорація "Еталон" охоплює 12 підприємств, зокрема Чернігівський автозавод (ЧАЗ), що випускає автобуси різних класів, і тролейбуси. Основні напрями - виробництво автотранспортних засобів, машинобудування, складська логістика.

Зауважимо, корпорація "Еталон" презентувала свій перший електробус "Мальва-Електро", виготовлений на Чернігівському автозаводі. Автобус наразі пройшов усі випробування і готується до сертифікації.

Автор:
Світлана Манько