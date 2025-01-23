ЄБРР надає 10 млн євро для закупівлі енергоефективних тролейбусів у Тернополі

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть 10 мільйонів євро кредиту для комунального підприємства "Тернопільелектротранс", яке відповідає за міський електротранспорт у Тернополі.

Про це повідомила пресслужба ЄБРР.

Ця позика спрямована на оновлення транспортної інфраструктури міста, зокрема на закупівлю енергоефективних тролейбусів та модернізацію електропостачання, що сприятиме зниженню викидів і поліпшенню якості життя городян, включаючи майже 30 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до Тернополя через війну.

Фінансування включає інвестиційний грант у розмірі 4 мільйонів євро, наданий урядом Канади через Партнерство ЄБРР з питань клімату (HIPCA), та 25-відсоткову гарантію від Іспанії. Крім того, міська влада Тернополя виділить щонайменше 1 мільйон євро на реалізацію проекту.

За кошти кредиту буде придбано 39 сучасних низькопідлогових тролейбусів, обладнаних відеокамерами для забезпечення безпеки пасажирів. Також буде проведено модернізацію підстанції для покращення електропостачання. Очікується, що ці заходи дозволять скоротити річні викиди на 7570 тонн CO₂, 1,2 тонни оксиду азоту та 0,12 тонни твердих часток.

Згідно з повідомленням, цей проект є відповіддю на загострені потреби українських міст у сталому транспорті, зокрема для соціально вразливих груп, таких як жінки, діти та люди похилого віку.

Міський голова Тернополя Сергій Надал підкреслив важливість цього проекту, зазначивши, що міжнародна підтримка дає змогу реалізовувати ініціативи, які підвищують комфорт і доступність громадського транспорту.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄБРР вже спрямував понад 5,4 млрд євро на підтримку країни, зокрема на забезпечення енергетичної безпеки та розвиток критично важливої інфраструктури.

Нагадаємо, Тернопіль замовив 17 нових 12-метрових тролейбусів у концерну "Електрон". Це перша закупівля нового пасажирського електротранспорту для Тернополя за останні 15 років.