У перших 12 містах стартує проєкт "Рух без бар'єрів"

В Україні презентували проєкт безбар'єрних маршрутів "Рух без бар'єрів", що реалізується в рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської "Безбар'єрність".

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олексій Кулеба.

За його словами, Мінрозвитку планує створити показові приклади маршрутів: як може і як має виглядати міський простір в контексті безбарʼєрності.

Серед перших 12 міст: Київ, Одеса, Дніпро, Житомир, Кропивницький, Львів, Рівне, Полтава, Вінниця, Славутич, Тернопіль, Буча та селище Опішня вже визначаються із маршрутами, які мають стати максимально безбарʼєрними.

"Ці шляхи включатимуть в себе якомога більше обʼєктів соціального значення, поєднуватимуть важливі локації. Наприклад, як військовий госпіталь у Києві, чи лікарня Мечникова у Дніпрі", - зауважив міністр.

Він повідомив, що у пілотних населених пунктах протягом року поступово зʼявляться транспортно-пішохідні шляхи зі зручними під’їздами й підходами, транспортом, зупинками, тротуарами, громадськими місцями, бізнесом.

Також будуть наявні навігаційні знаки, тактильні позначки та інші рішення, які забезпечать не лише комфорт, а й безпеку людей.

"Тут важливо показати, що в питанні інклюзивності принциповий саме комплексний підхід – безбарʼєрність це не про окремий пандус, який стоїть сам по собі в недоступному середовищі. Це про цілісне зручне середовище. Розпочнемо зі звʼязаних маршрутів, які будуть комплексно доступними для людей з інвалідністю, родин із дитячими візочками, маломобільним групам населення", - наголосив Кулеба.

Він додав, що у рамках проєкту розраховуємо на активну співпрацю із представниками бізнесу, а досвід пілотних громад будуть масштабовані на інші населені пункти, які долучатимуться до проєкту.

Також Мінрозвитку працює над удосконаленням будівельних норм щодо доступності та інклюзивності.

Зауважимо, безбар'єрність – це не лише адаптація фізичної інфраструктури, а й розробка цифрових сервісів, які забезпечують рівний доступ до інформації та послуг для різних людей, зокрема й з інвалідністю. Створення безбар'єрного середовища включає в себе запровадження інклюзивних технологій, зокрема сайтів із функцією екранного диктора, програм для комунікації жестовою мовою та інших сервісів, що забезпечують доступ до всіх функцій без обмежень. Це дає змогу людям із різними формами інвалідності активно взаємодіяти з сучасним світом, підвищувати самостійність і якість життя. Delo.ua розповідає про цифрові сервіси, які впроваджує бізнес для створення інклюзивного середовища в країні.