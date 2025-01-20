В первых 12 городах стартует проект "Движение без барьеров"

В Украине презентовали проект безбарьерных маршрутов "Движение без барьеров", реализуемое в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской "Безбарьерность".

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Алексей Кулеба.

По его словам, Минразвития планирует создать показательные примеры маршрутов: как может и как должно выглядеть городское пространство в контексте безбарьерности.

Среди первых 12 городов: Киев, Одесса, Днепр, Житомир, Кропивницкий, Львов, Ровно, Полтава, Винница, Славутич, Тернополь, Буча и поселок Опишня уже определяются маршрутами, которые должны стать максимально безбарьерными.

"Эти пути будут включать в себя как можно больше объектов социального значения, будут совмещать важные локации. Например, как военный госпиталь в Киеве или больница Мечникова в Днепре", — отметил министр.

Он сообщил, что в пилотных населенных пунктах за год постепенно появятся транспортно-пешеходные пути с удобными подъездами и подходами, транспортом, остановками, тротуарами, общественными местами, бизнесом.

Также будут навигационные знаки, тактильные отметки и другие решения, которые обеспечат не только комфорт, но и безопасность людей.

"Здесь важно показать, что в вопросе инклюзивности принципиален именно комплексный подход – безбарьерность это не об отдельном пандусе, который стоит сам по себе в недоступной среде. Это о целостной удобной среде. Начнем со связанных маршрутов, которые будут комплексно доступны людям с инвалидностью, семей с детскими колясками, маломобильным группам населения", — подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что в рамках проекта рассчитываем на активное сотрудничество с представителями бизнеса, а опыт пилотных общин будут масштабированы на другие населенные пункты, которые будут приобщены к проекту.

Также Минразвития работает над усовершенствованием строительных норм относительно доступности и инклюзивности.

Заметим, что безбарьерность – это не только адаптация физической инфраструктуры, но и разработка цифровых сервисов, обеспечивающих равный доступ к информации и услугам для разных людей, в том числе и с инвалидностью. Создание безбарьерной среды включает в себя внедрение инклюзивных технологий, в частности сайтов с функцией экранного диктора, программ для коммуникации на жестовом языке и других сервисов, обеспечивающих доступ ко всем функциям без ограничений. Это позволяет людям с разными формами инвалидности активно взаимодействовать с современным миром, повышать самостоятельность и качество жизни. Delo.ua рассказывает о цифровых сервисах, которые внедряет бизнес для создания инклюзивной среды в стране.