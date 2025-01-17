Ощадбанк открыл инклюзивное отделение на центральном железнодорожном вокзале Киева

На столичном вокзале при содействии “Укрзализныци” открылось инклюзивное отделение Ощадбанка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Об отделении

Отделение расположено в переходе (конкорсе) между Центральным и Южным вокзалами, рядом с эскалатором.

Отмечается, что лифт на первом перроне возле сервис-центра обеспечит удобный доступ к отделению для лиц, пользующихся инвалидными колясками, а также другим маломобильным группам населения.

Отделение создано в рамках инклюзивной программы Ощадбанка "Моя безбарьерность" и спроектировано в соответствии с государственными стандартами инклюзивности зданий и сооружений.

Новое пространство банка имеет заниженную зону обслуживания, оснащено автоматизированными кассовыми аппаратами, банкоматом с голосовым модулем, держателями для костылей, информационным стендом со шрифтом Брайля и другими элементами для удобства лиц с инвалидностью.

График работы отделения

В прессслужбе "Укрзализныци" информируют, что отделение будет работать ежедневно с 7:00 до 21:30, а в зоне самообслуживания — круглосуточно.

Даже при длительном отсутствии электроснабжения клиенты могут получать финансовые услуги.

"Открытие инклюзивного отделения Ощадбанка на главном вокзале Киева – это результаты первых аукционов по аренде площадей в Prozorro.Продаже", — отмечает председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

О программе

Ощадбанк развивает инклюзивность в обществе. В рамках программы "Моя Безбарьерность" отделения банка становятся доступнее, строятся реабилитационные модули для пострадавших от войны.

Нужно понимать, что человек с инвалидностью (видимым или нет) – это такой же человек, как и любой другой, такой же член общества. Как правильно обращаться с людьми с инвалидностью, читайте в материале Delo.ua.