Безбарьерная коммуникация: ПриватБанк запустил сервис видеоконсультаций на жестовом языке для бизнеса

С 10 декабря в Приват24 для бизнеса стали доступными видеоконсультации на жестовом украинском языке от специалистов банка. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

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В пресс-службе отмечают, что этот сервис значительно упростит взаимодействие для бизнес-клиентов и расширит их возможности в управлении собственным делом. Благодаря ему клиенты с нарушениями слуха смогут получать ответы на вопросы напрямую от банковских специалистов.

Как воспользоваться услугой

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо :

зайти в мобильное приложение Приват24 для бизнеса;

войти в раздел "Коммуникации" (значок наушников);

выбрать раздел "Консультация на жестовом языке".

Результаты работы сервиса для физических лиц

Отмечается, что за первые два месяца работы сервиса видеоконсультаций на украинском жестовом языке в Приват24 для физических лиц банк ежедневно получает не менее 10 обращений на жестовом языке.

Внедрение этого сервиса также оказало существенное влияние на мотивацию и привлечение команды ПриватБанка.

Справка: В Украине, по данным ВОЗ, нарушения слуха разной степени имеют 2,1 миллиона граждан, из которых для примерно 230 тысяч жестовой язык является основным или одним из ключевых способов общения.

Напомним, с 29 сентября 2024 года в Приват24 появился сервис видеоконсультаций на украинском жестовом языке для граждан.