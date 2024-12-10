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Безбарьерная коммуникация: ПриватБанк запустил сервис видеоконсультаций на жестовом языке для бизнеса

В Украине нарушения слуха разной степени имеют 2,1 млн граждан
Сервис значительно упростит взаимодействие для бизнес-клиентов

С 10 декабря в Приват24 для бизнеса стали доступными видеоконсультации на жестовом украинском языке от специалистов банка. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

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Киев, 12 декабря, офлайн
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В пресс-службе отмечают, что этот сервис значительно упростит взаимодействие для бизнес-клиентов и расширит их возможности в управлении собственным делом. Благодаря ему клиенты с нарушениями слуха смогут получать ответы на вопросы напрямую от банковских специалистов.

Как воспользоваться услугой

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо :

  • зайти в мобильное приложение Приват24 для бизнеса;
  • войти в раздел "Коммуникации" (значок наушников);
  • выбрать раздел "Консультация на жестовом языке".

Результаты работы сервиса для физических лиц

Отмечается, что за первые два месяца работы сервиса видеоконсультаций на украинском жестовом языке в Приват24 для физических лиц банк ежедневно получает не менее 10 обращений на жестовом языке.

Внедрение этого сервиса также оказало существенное влияние на мотивацию и привлечение команды ПриватБанка.

Справка: В Украине, по данным ВОЗ, нарушения слуха разной степени имеют 2,1 миллиона граждан, из которых для примерно 230 тысяч жестовой язык является основным или одним из ключевых способов общения.

Напомним, с 29 сентября 2024 года в Приват24 появился сервис видеоконсультаций на украинском жестовом языке для граждан.

Автор:
Ольга Опенько