"Зеленая пятница" в ПриватБанке: что покупали и сколько потратили клиенты

Клиенты ПриватБанка отметили "Зеленую пятницу" покупками на 4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

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День распродаж в этом году пришелся на 29 ноября и в ПриватБанке стал настоящей "Зеленой пятницей" с кэшбеками и скидками до 20% в программе лояльности "Привет", отмечает пресс-служба .

Сколько было потрачено

Украинцы совершили через сеть эквайринга ПриватБанка 10,8 млн покупок на рекордную сумму 4 млрд грн, что на 22% больше, чем в прошлом году.

В целом по итогам недели распродаж украинцы оплатили безналично в сети эквайринга банка 68,5 млн покупок на сумму более 23,7 млрд грн.

Общий объем покупок, оплаченных картами в сети ПриватБанка, за неделю распродаж вырос на 22,5% по сравнению с прошлым годом.

В течение недели распродаж клиенты ПриватБанка оплатили онлайн 2,7 млн товаров на 2,5 млрд грн. Причем большая часть покупок в интернете была совершена именно в "Зеленую пятницу" — на 466 млн грн.

29 ноября обращение в сети торговых терминалов ПриватБанка в обычных магазинах составило 3,5 млрд грн, что на 19% больше, чем в прошлом.

Новый рекорд покупки товаров в рассрочку

В этом году "Зеленая пятница" установила новый рекорд приобретения товаров в рассрочку, который на 38% превысил прошлогодние показатели. Количество покупок составило более 14 тыс. (+16,4% по сравнению с прошлым годом), а сумма достигла 236 млн грн.

В течение недели распродаж украинцы купили с "Оплатой по частям" на 11% больше товаров, чем в прошлом году (79,7 тыс.), на сумму 1,3 млрд грн, что выросло на 27,5% по сравнению с прошлым годом.

Чаще всего с "Оплатой по частям" в 2024 году покупали павербанки и зарядные станции, мебель, смартфоны, другую электронику и бытовую технику, а средняя стоимость покупки в рассрочку — 16 тыс. 361 грн.

В прошлом году во время традиционного дня распродаж "Черной пятницы" 24 ноября украинцы оплатили через сеть торговых терминалов ПриватБанка около 8 млн покупок на сумму 2,5 млрд гривен. Это больше, чем в обычные дни на 22%.