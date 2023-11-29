В "Черную пятницу" украинцы потратили 2,5 млрд грн: что чаще всего покупали

В традиционный день распродаж "Черной пятницы" 24 ноября украинцы оплатили через сеть торговых терминалов Приватбанка около 8 млн покупок на сумму 2,5 млрд гривен. Это больше, чем в обычные дни на 22%.

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Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что за неделю распродаж украинцы через cashless сеть Приватбанка сделали 49 млн покупок на 15,3 млрд грн.

Чаще всего украинцы покупали со скидками одежду и обувь – 1,6 млн покупок на 282 млн грн, а также смартфоны и компьютеры – 560 тыс покупок на 281 млн. грн.

Количество покупок в рассрочку ПриватБанка в интернет магазинах составило 36,7 тыс, что превысило количество покупок в кредит в традиционных оффлайн магазинах (34,7 тыс).

Также с помощью сервиса Приватбанка "Оплаты частями" за неделю распродаж оформлено 71,5 тысячи покупок более чем на 1 млрд грн.

Чаще всего в рассрочку покупали смартфоны, другую электронику и бытовую технику, а средняя стоимость покупки в рассрочку – 14 тыс. грн.

Отметим, что 66% украинцев не верят в "парад скидок" в "Черную пятницу" и считают это маркетинговым ходом. Еще 20% респондентов заявили, что не ждут скидок, а просто покупают то, что нужно и когда нужно. 13% опрошенных верят, что скидки в "черную пятницу есть. Как сообщают в компании Rakuten Viber, это показали результаты ее анонимного онлайн-опроса более 46 тысяч пользователей.

Как свидетельствуют данные онлайн-ритейлера Rozetka, украинцы в "Черную пятницу" чаще всего покупают средства гигиены, чая и кофе.

Источник фото: ua.depositphotos.com