Дві третини українців не вірять у "чорну п’ятницю" та не планують нічого купувати - опитування

66% українців не вірять у "парад знижок" у "чорну п’ятницю" та вважають це маркетинговим ходом. Як повідомляють у компанії Rakuten Viber, це засвідчили результати її анонімного онлайн-опитування понад 46 тисяч користувачів.

Ще 20% респондентів заявили, що не чекають на знижки, а просто купуюють те, що треба та коли треба. Натомість 13% опитаних вірять, що знижки в "чорну п’ятницю є": 6,5% збираються "полювати" на них цього року, інші 6,5% вірять, проте шопінг цьогоріч не планують. Лише 1% опитаних не чули про "чорну п’ятницю" взагалі.

У Rakuten Viber також запитали, що саме планують купувати українці цього року під час розпродажів. 67% заявили, що не купуватимуть нічого, ще 10% орієнтуватимуться на знижки.

Решта респондентів вказали, що відкладали шопінг в очікуванні "чорної п’ятниці". Так, найпопулярнішою категорією стали одяг та взуття: їх планують придбати 7% опитаних.

На акції перш за все на техніку для дому чекають 4%, на гаджети — також 4%. Ще 3% українців купуватимуть косметику, продукти для догляду за собою та вітаміни, по 2% - товари для дому та ремонту, а також товари для домашніх улюбленців. Ще по 1% вказали, що "чорну п'ятницю" чекали, бо хочуть купити товари для автомобіля, а також підписки на корисні сервіси.

Зазначимо, що цього року "чорна п'ятниця" випадає на 24 листопада. Delo.ua з цього приводу зробило огляд умов розстрочки на товари від найбільших маркетплейсів для клієнтів найбільших банків.