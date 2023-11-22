Маркетплейси та банки підготувались до “Чорної п’ятниці”. Порівняння умов кредитування

У 2023 всесвітній день розпродажів "Чорна п'ятниця" випадає на 24 листопада. Українські банки та маркетплейси готуються до цього періоду та пропонують покупцям скористатися розтрочкою. Delo.ua проаналізувало умови та підводні камені споживчих кредитів в українських маркетплейсах.

Ми зробили огляд пропозицій до "Чорної п’ятниці" від найбільших маркетплейсів України*

АЛЛО

Comfy

MOYO

Rozetka

*маркетплейси наведено у алфавітному порядку



Більшість українських маркетплейсів мають визначену групу банків-партнерів, які надають покупцям розстрочки. Кожен з них має декілька базових умов для погодження надання споживчого кредиту.

Розстрочка в АЛЛО

В онлайн-магазині “АЛЛО” розстрочку можна оформити як онлайн (по картці банку), так і офлайн (в фізичному магазині). При купівлі на сайті умови більш доступні - можна вибрати кредит на більшу кількість платежів.

Розстрочка в АЛЛО - паперовий кредитний договір та його особливості

Така послуга передбачає, що покупець може оформити кредит на товар у зручному магазині маркетплейсу, офлайн. Договір можна оформити без першого внеску. Водночас важливо звернути увагу, що безвідсотковий кредит в магазині можна оформити на короткостроковий період (3-4 місяці, в залежності від товару). Умови довгострокового договору (на 24 місяці) передбачають, що покупець переплатить за товар - подекуди удвічі більше, від вказаної на сайті ціни .

За даними маркетплейсу, під час Чорної п'ятниці приблизно 20-25% клієнтів оформляють кредит в магазинах мережі, але більше кредитними продуктами користуються саме при онлайн-покупці.

Пропозиції від банків для оформлення розстрочки на товари в Алло

Банк Можливі терміни кредитування Умови ПриватБанк 3-12 платежів Послуга доступна тільки для клієнтів, які є власниками картки банку. Номер телефону має збігатися з фінансовим номером, вказаним у ПриватБанку. ПУМБ 3;4;9 платежів Номер телефону має відповідати номеру мобільного зареєстрованому в ПУМБ. Якщо покупець - новий клієнт, то йому потрібно буде встановити застосунок ПУМБ online та зареєструйтеся: надати документи через “Дію”, доступ до геолокації, заповнити анкету та отримати свій кредитний ліміт. monobank 3-4 платежі Після успішного підтвердження замовлення покупець отримає push-повідомлення в мобільний додаток monobank для підтвердження оплати. Важливо, щоб номер телефону користувача відповідав фінансовому номеру, зареєстрованому в monobank. Згідно умов банку, одержувачем товару може бути лише той, хто є платником і власником картки. Sense Bank 3;6;10;12 платежів Номер телефону користувача повинен відповідати фінансовому номеру у Sens-Банку. А-Банк 3;4;5;6;8 платежів Після завершення процесу оформлення замовлення, покупець отримає push-повідомлення в мобільний додаток ABank24 для підтвердження оплати. Важливо, щоб номер телефону в замовленні відповідав фінансовому номеру, зареєстрованому в А-Банку. Згідно умов банку, одержувачем товару може бути лише особа, яка здійснює платіж та є власником картки.

В магазинах АЛЛО знижки до "Чорної п’ятниці" триватимуть у період з 20 до 26 листопада включно. Ціни на товари зі знижками з'являтимуться поступово, максимуму вони досягнуть у п'ятницю, 24 листопада. Знижки діятимуть у майже всіх товарних категоріях.

Знижки до Чорної п’ятниці - дані АЛЛО за попередні роки

В мережі розповіли, що у 2020 та 2021 роках зацікавленість клієнтів стосувалася заздалегідь вподобаних товарів, придбання яких планували саме на "Чорну п'ятницю".

“Натомість у 2022 році акцент змістився на найпотрібніші речі, тим більше, що саме тоді почалися блекаути. Тож не дивно, що торік впродовж акційного тижня найбільше зросли продажі павербанків – у 36 разів, якщо порівнювати з 2021 роком. Крім того, у порівнянні з продажами за попередній тиждень зростання в 4 рази продемонстрували телевізори, а планшети, ноутбуки, генератори та зарядні станції зросли удвічі та більше. А от у 2021 році було зростання продажів телевізорів – у майже 8 разів за обсягами у гривнях (у порівнянні з попереднім тижнем), дрібної та великої техніки для дому – на понад 200%, майже вдвічі збільшився обсяг продажів велико- та малогабаритного електротранспорту”. Артур Матковський Маркетинг-директор АЛЛО

Найпопулярніші покупки клієнтів АЛЛО на Чорну п'ятницю у минулі роки:

2022

Павербанки Redmi 10000mAh та Baseus 20000mAh

Навушники Redmi Buds 3 Lite

Павербанк Intenso 10000mAh

Павербанк Intenso 10000mAh 2021

Телевізор Xiaomi Mi TV UHD 4S 43

Зарядний пристрій Apple 20W USB-C

Фiтнес-браслет Mi Smart Band 4 Black (NFC)

Телевізор Xiaomi Mi TV UHD 4S 50 International

Телевізор Xiaomi Mi TV UHD 4S 43 Зарядний пристрій Apple 20W USB-C Фiтнес-браслет Mi Smart Band 4 Black (NFC) Телевізор Xiaomi Mi TV UHD 4S 50 International 2020

Фiтнес-браслет Mi Smart Band 5

Смартфони Redmi Note 9 Pro (6+128 ГБ) та Redmi Note 8 (4+64 ГБ)

Фiтнес-браслет Mi Smart Band 5 Смартфони Redmi Note 9 Pro (6+128 ГБ) та Redmi Note 8 (4+64 ГБ) 2019

Фiтнес-браслет Mi Smart Band 4

Смартфон Redmi Note 8 Pro (6+64 ГБ)

Навушники Apple AirPods with Charging Case

Телевізор Xiaomi Mi TV 4A 32 International



Comfy - к редит и оплата частинами

Мережа магазинів побутової техніки та електроніки пропонує покупцям кредитні пропозиції від банків-партнерів.

Пропозиції від банків для оформлення розстрочки на товари у Comfy

Банк Кількість платежів Умови ПриватБанк 3-18 Для оформлення потрібна кредитна карта Приватбанку з доступним лімітом для оплати частинами. Оплата відбувається на сайті. ОТП Банк 3 Для оформлення потрібна карта ОТП банку, доступний ліміт для сервісу "Плата частинами" більший за вартість замовлення, на рахунку достатньо коштів для списання першого платежу. Клієнт отримує запит у Додаток/або Viber/або СМС від ОТП Банку на свій фінансовий номер телефону з пропозицією оформити розстрочку; Перший внесок можливий за бажанням клієнта (Важливо! Під час оформлення "Плата частинами" також буде списано перший платіж з картки). Оформлення відбувається онлайн. А-Банк 3-5 Для оформлення потрібна кредитна картка А-Банку, доступний ліміт за сервісом "Плати частинами" у розмірі вартості покупки (ліміт можна перевірити в мобільному додатку банку), а також встановлений додаток АBank24 на Ваш смартфон. Важливо! У момент оформлення "Плати частинами" з кредитної картки спишеться перший платіж, тому на картці має бути достатньо коштів на списання платежу. За бажанням клієнта можливий перший внесок. monobank 3 Для оформлення потрібна карта Монобанку, доступний ліміт для "Покупки частинами" більше вартості замовлення, на рахунку достатньо коштів для списання першого платежу, смартфон з встановленим додатком. Перший внесок можливий за бажанням клієнта. У момент оформлення "Покупки частинами" також спишеться перший платіж з картки. Оформлення проходить онлайн. Sense Bank 3-7 Для оформлення потрібна картка Сенс банку з доступним кредитним лімітом. Оформлення відбувається онлайн. ПУМБ 3-15 Для оформлення потрібен тільки додаток ПУМБ Online. Жодних платежів при оформленні. Сплачуйте перший платіж тільки через місяць. Назва кредитної програми – Сплачуйте частинами АТ "ПУМБ". Банк “ГЛОБУС” 3 Для оформлення необхідно встановити мобільний додаток GlobusPlus від Глобус Банк. Підтвердити покупку в додатку. Для оформлення плата частинами не потрібна банківська карта, достатньо встановити мобільний додаток і пройти реєстрацію. Важливо: перший платіж не списується з картки, його потрібно здійснити протягом місяця. Укрсиббанк 3 Для оформлення потрібні: • кредитна картка UKRSIBBANK;• доступний вільний кредитний ліміт у розмірі вартості покупки (ліміт можна перевірити в мобільному додатку банку). Перший платіж не списується з картки, його потрібно здійснити протягом місяця.

"Чорна п’ятниця" в MOYO - умови та пропозиції

Мережа магазинів пропонує покупцям розстрочку “без переплати” та кредит , але з відсотками. Перший варіант все ж передбачає, що покупець може сплатити на 0,01% більше від суми, яку б він заплатив купуючи за власні кошти відразу.

Друга кредитна пропозиція передбачає ще вищі відсотки:

Мойо Кредит (участь банків-партнерів) - комісія від 2%.

Миттєва розстрочка від Приват Банку - 1,9%, можна розбити суму на (до) 24 платежі.

Послуга “Плати Пізніше” - 3-3,3%, можна обрати оформити на 5,6,10 платежів.

Остання пропозиція передбачає, що для оформлення покупки необхідно:

Заповнити інформацію для оформлення онлайн заявки в кредит. При отриманні позитивного рішення у повідомленні, підписати необхідні документи онлайн, сплатити перший платіж.

Пропозиції від банків для оформлення розстрочки на товари в MOYO

Банк Кількість платежів Умови ПриватБанк 2-12 Покупець повинен мати кредитну картку ПриватБанку з підключеним сервісом “Оплата частинами”. Кредитний ліміт клієнта по сервісу “Оплата частинами” має перевищувати суму покупки. Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту. Ощадбанк 3-12 Розстрочку може отримати клієнт держбанку, який має картку “Моя кредитка” чи MORE. Такоє має бути доступний кредитний ліміт за сервісом “Кредит розстрочка” у розмірі невикористаної суми кредитних коштів. З кредитної картки буде списано повну суму вартості товару одразу, погашати потрібно рівними частинами, починаючи з наступного місяця. Monobank 3-9 Може отримати клієнт monobank, який має картку та встановлений застосунок банку на мобільному телефоні. Також банк має завчасно надати доступний кредитний ліміт який перевищує суму покупки. Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту. OTP Bank 3-12 Потрбіно мати:- кредитную картку ОТП Банку;- мобільний додаток OTP Credit;- доступний кредитний ліміт по сервісу “Скибочка”.Перший платіж буде списаний з кредитної картки через місяць після оформлення кредиту. А-Банк 6-13 Необхідно мати кредитну картку А-Банка, мобільний застосунок ABank24 та доступний кредитний ліміт по сервісу "Плати частинами". Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту.

Знижки на “Чорну п’ятницю” в MOYO

В мережі доступна додаткова знижка 5% на обрані товари у разі оплати замовлення від 500 грн карткою Mastercard від ПриватБанку ("Універсальна" / "Універсальна Gold" / преміальна). Для того, щоб скористатися акцією, потрібно обрати товар із позначкою “5%” та додати його до кошика або оплатити на касі магазину.

У період розпродажів діятимуть знижки до 50%. Найбільші знижки в період розпродажів до “Чорної п’ятниці” будуть на такі категорії товарів, як смартфони, ноутбуки, телевізори, побутова техніка, геймерські товари, товари для електроживлення, тощо.

Що українці купують на “Чорну п’ятницю”

В MOYO розповіли, що до довоєнних років в основному популярністю користувалися телевізори . Крім того, активно купували смартфони, телевізори, смарт-гаджети, планшети, побутову техніку, товари для геймерів. У 2022 році - павербенки, батарейки, ДБЖ, сонячні панелі, бензинові генератори, ліхтарики та портативні електростанції .

“В 2023-му ми значно розширили наш асортимент та товарні категорії, тепер знижки будуть доступні на товари для дому, автотовари та зоотовари, тому очікуємо зростання продажів і в цих категоріях”, - розповіли в MOYO, але додали, що радять зосередитися на тому, чого покупці справді потребують в даний момент.

Rozetka - к редитування та розстрочка

Маркетплейс пропонує розстрочку від низки банків:

ПриватБанк (можна оформити на 2-7 платежів);

monobank (3-4 платежі);

Sense Bank (3-7 платежів);

А-Банк (2-4 платежі);

ПУМБ (3-7 платежів);

ОТП Банк (3-5 платежів).

Пропозиції від банків для оформлення розстрочки на товари у Rozetka

Безпаперову розстрочку в Rozetka покупці можуть оформити через п’ять банківМаркетплейс пропонує розстрочку від низки банків:

ПриватБанк - до 25 платежів, під 0,01% річних;

monobank - до 24 платежів, під 0,000001% річних;

Sense Bank - до 24 платежів, під 0,01% річних;

А-Банк - 24 платежів, під 0,00001% річних;

ПУМБ - 3-24 платежів, під 0,00001% річних.

Такий договір за умовами всіх банків передбачає відсутність разової комісії. ПриватБанк, monobank, А-Банк надають розстрочку за умови, що покупець внесе авансний платіж у розмірі щомісячного платежу. Sense Bank та ПУМБ не вимагають такого внеску.

Пропозиції від банків для оформлення розстрочки на товари у Rozetka

Банк Кількість платежів Сума кредиту / грн Вік позичальника OTP Bank до 24 300 – 200 000 18-69 Sense Bank до 24 1 000 - 75 000 21-70 ПУМБ до 24 500 – 100 000 18-70 УкрСиббанк до 24 500 – 100 000 21-65 КредитМаркет до 36 500 – 200 000 (від 100 000 є обов'язковий перший внесок від 15%) 21-67 Банк "Глобус" до 24 1 000 – 50 000 21-70 Послуга "Плати пізніше" до 12 1 000 – 1 000 000 18-80

Всі банки з переліку готові оформити споживчий кредит для клієнтів, які мають стаж на поточному місці роботи – не менше 3 місяців. На розсуд банку кредити застраховані за мінімальним тарифом від 0,5% на місяць . За послугою "Плати пізніше" банк може запросити авансовий платіж у розмірі від 0% до 90% суми. Комісія за користування кредитом становить 3,5%/місяць від суми покупки, а за дострокове погашення - відсутня.

Крім того, банки запросять оригінали таких документів:

паспорт громадянина України;

ІПН;

пенсійне посвідчення для пенсіонерів (окрім Sense Bank).

Як працює миттєва розстрочка та “Оплата частинами” від ПриватБанку

Послугою можуть скористатися тільки клієнти держбанку. Тому обов’язково потрібно мати картку ПриватБанку, в тому числі з кредитним лімітом. Максимальна кількість платежів - 24. Реальна річна процентна ставка:

Оплата частинами - 0,24%;

Миттєва розстрочка - 52,53%.

Розстрочка від monobank

Банк пропонує розбити платіж на 1-24 місяці. Щомісячний платіж залежить від загальної суми. Реальна річна процентна ставка залежить від кількості платежів (від 40,32% до 47% річних). Мінімальна сума кредиту - 1 грн, максимальна - 400 000 грн.

Щоб оформити розстрочку від monobank, потрібно мати карту банку, проте її можна оформити миттєво.

Також маркетплейс Rozetka пропонує покупцям послугу “Кредит 0,0%”. За нею розстрочку можна оформити на 3 - 10 платежів. Перша сумка внеску - від 100 грн, наступні - від 900 грн.

Як банки готуються до “Чорної п’ятниці”

Всі опитані виданням Delo.ua банки заявили, що підготували свою інфраструктуру до можливого збільшення навантаження в період розпродажів. Деякі з них також працюють над новими пропозиціями, інші - доповнять діючі кредитні продукти.

monobank

В АТ “Універсал Банк”, за ліцензією якого працює monobank, розповіли що планують збільшити термін “Покупки частинами” та розширити асортимент товарів зі знижками , які можуть бути оплачені за допомогою цього сервісу. Там також відзначають позитивну тенденцію відновлення споживчого кредитування.

“Тому очікуємо, що обсяг продажів повернеться до рівня 2021 року. Щодо рекордів, ми прогнозуємо здійснення Покупки частинами на суму понад 200 тисяч гривень, а також збільшення кількості онлайн-покупок у порівнянні з офлайн-покупками. Втім, все залежатиме від обставин на фронті та можливих блекаутів. Ми сподіваємося на краще та підтримуємо ЗСУ”, - зазначили в банку. Пресслужба monobank

Sense Bank

Банк працює у партнерстві з такими маркетплейсами:

Rozetka;

Comfy;

Алло;

Цитрус;

Епіцентр;

Фокстрот.

Також власники кредитних карток можуть здійснювати оплату товару від 500 гривень у “Легку розстрочку” під 0,01% річних до 24 місяців та щомісячно погашати суму покупки рівними частинами.

До “Чорної п’ятниці” банк підготував такі пропозиції:

Цитрус . 5% кешбеку на будь-які покупки в листопаді – і ще 10% від товарів, придбаних в період “Чорної П’ятниці” (24.11-30.11 включно). Kasta . 3% кешбеку у найбільшому маркетплейсі одягу, взуття та аксесуарів. MOYO . Знижка 15% за промокодом “MOYOSENSE” на товари з категорій каталогу “Посуд” та “Домашній текстиль”. Є сенс забезпечити комфорт у власному домі (діє з 24.11 по 30.11). Епіцентр. З 27 листопада по 14 сі​​чня власники карти “Вигода” отримають додаткові 5% кешбеку за онлайн-замовлення. Цифрову версію картки можна оформити за 5 хвилин у застосунку Sense SuperApp через “Дію” або відеочат (діє з 27.11 по 14.01.2024).

ПУМБ

Банк у співпраці з партнерськими торгівельними мережами розпочне період спеціальних пропозицій до “Чорної п’ятниці” з 20 листопада.

“Враховуючи споживацькі настрої, ми очікуємо зростання кредитних продажів ПУМБ на 60%. Для цього ми суттєво покращили комерційні умови. Це дозволить торговельним мережам значно збільшити терміни кредитування по сервісу “Сплачуй частинами” та споживчого цільового кредиту в точках продажу, а також значно збільшити товарну номенклатуру під час розпродажів”. Ігор Яровий Директор департаменту директор департаменту роздрібного партнерського продажу ПУМБ

ОТП Банк

Банк пропонує скористатися послугою “Скибочка”. Вона дозволяє придбати товари у розстрочку у магазинах-партнерах - до 15 платежів з комісією 0%. Банк також зменшив комісію за розстрочку на кошти на 40% : до Чорної п’ятниці вона буде становити 1,2% на місяць. Тобто клієнт може отримати готівку з кредитної картки або просто перекинути потрібну суму на іншу картку, після чого активувати розстрочку на цю операцію під 1,2% комісії на місяць.

“У цьому році маємо значно оптимістичніші настрої щодо "Чорної п'ятниці", тому очікуємо, що кількість клієнтів, які скористаються розстрочками, буде у 2-2,5 рази більшою в середньому, ніж у середньостатистичні дні”, - додали в ОТП Банк.

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