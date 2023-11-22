Маркетплейсы и банки подготовились к "Черной пятнице". Сравнение условий кредитования

В 2023 году всемирный день распродаж "Черная пятница" выпадает на 24 ноября. Украинские банки и маркетплейсы готовятся к этому периоду и предлагают покупателям использовать рассрочку. Delo.ua проанализировало условия и подводные камни потребительских кредитов в маркетплейсах Украины.

Мы сделали обзор предложений на "Черную пятницу" от крупнейших маркетплейсов Украины*

Алло

Comfy

MOYO

Розетка

*маркетплейсы приведены в алфавитном порядке



Большинство украинских маркетплейсов имеют определенную группу банков-партнеров, предоставляющих покупателям рассрочки. У каждого из них есть несколько базовых условий для согласования предоставления потребительского кредита.

Рассрочка в АЛЛО

В онлайн-магазине "АЛЛО" рассрочку можно оформить как онлайн (по карте банка), так и офлайн (в физическом магазине). При покупке на сайте условия более доступны – можно выбрать кредит на большее количество платежей.

Рассрочка в АЛЛО – бумажный кредитный договор и его особенности

Такая услуга предполагает, что покупатель может оформить кредит на товар в удобном магазине маркетплейса, оффлайне. Договор можно оформить без первого взноса. В то же время важно обратить внимание, что беспроцентный кредит в магазине можно оформить на краткосрочный период (3-4 месяца, в зависимости от товара). Условия долгосрочного договора (на 24 месяца) предусматривают, что покупатель переплатит за товар - иногда вдвое больше, от указанной на сайте цены .

По данным маркетплейса, в Черную пятницу примерно 20-25% клиентов оформляют кредит в магазинах сети, но больше кредитными продуктами пользуются именно при онлайн-покупке.

Предложения от банков для оформления рассрочки на товары в АЛЛО

Банк Возможные сроки кредитования Условия ПриватБанк 3-12 платежей Услуга доступна только для клиентов, являющихся владельцами карты банка. Номер телефона должен совпадать с финансовым номером, указанным в ПриватБанке. ПУМБ 3;4;9 платежей Номер телефона должен соответствовать мобильному номеру зарегистрированному в ПУМБ. Если покупатель новый клиент, то ему нужно будет установить приложение ПУМБ online и зарегистрируйтесь: предоставить документы через “Действие”, доступ к геолокации, заполнить анкету и получить свой кредитный лимит. monobank 3-4 платежа После успешного подтверждения заказа покупатель получит push-сообщение в мобильное приложение monobank для подтверждения оплаты. Важно, чтобы телефонный номер пользователя соответствовал финансовому номеру, зарегистрированному в monobank. Согласно условиям банка, получателем товара может быть только тот, кто является плательщиком и держателем карты. Sense Bank 3;6;10;12 платежей Номер пользовательского телефона должен соответствовать финансовому номеру в Sens-Банке. А-Банк 3;4;5;6;8 платежей После завершения процесса оформления заказа покупатель получит push-сообщение в мобильное приложение ABank24 для подтверждения оплаты. Важно, чтобы номер телефона в заказе соответствовал финансовому номеру, зарегистрированному в А-Банке. Согласно условиям банка, получателем товара может быть только лицо, осуществляющее платеж и являющееся держателем карты.

В магазинах АЛЛО скидки в "Черную пятницу" будут действовать в период с 20 по 26 ноября включительно. Цены на товары со скидками будут появляться постепенно, максимум они достигнут в пятницу, 24 ноября. Скидки будут действовать во многих товарных категориях.

Скидки на "Черную пятницу" – данные АЛЛО за предыдущие годы

В сети рассказали, что в 2020 и 2021 годах заинтересованность клиентов касалась заранее понравившихся товаров, приобретение которых планировали именно на "Черную пятницу".

“В 2022 году акцент сместился на самые нужные вещи, тем более что именно тогда начались блэкауты. Неудивительно, что в прошлом году на протяжении акционной недели больше выросли продажи павербанков – в 36 раз, если сравнивать с 2021 годом. Кроме того, по сравнению с продажами за предыдущую неделю рост в 4 раза продемонстрировали телевизоры, а планшеты, ноутбуки, генераторы и зарядные станции выросли вдвое и больше. А вот в 2021 году был рост продаж телевизоров – почти в 8 раз по объемам в гривнах (по сравнению с предыдущей неделей), мелкой и большой техники для дома – более чем на 200%, почти вдвое увеличился объем продаж крупно- и малогабаритного электротранспорта”. Артур Матковский Маркетинг-директор АЛЛО

Самые популярные покупки клиентов АЛЛО на "Черную пятницу" в прошлые годы:

2022

Павербанки Redmi 10000mAh и Baseus 20000mAh

Наушники Redmi Buds 3 Lite

Повербанк Intenso 10000mAh

Повербанк Intenso 10000mAh 2021

Телевизор Xiaomi Mi TV UHD 4S 43

Зарядное устройство Apple 20W USB-C

Фитнес-браслет Mi Smart Band 4 Black (NFC)

Телевизор Xiaomi Mi TV UHD 4S 50 International

Телевизор Xiaomi Mi TV UHD 4S 43 Зарядное устройство Apple 20W USB-C Фитнес-браслет Mi Smart Band 4 Black (NFC) Телевизор Xiaomi Mi TV UHD 4S 50 International 2020

Фитнес-браслет Mi Smart Band 5

Смартфоны Redmi Note 9 Pro (6+128 ГБ) и Redmi Note 8 (4+64 ГБ)

Фитнес-браслет Mi Smart Band 5 Смартфоны Redmi Note 9 Pro (6+128 ГБ) и Redmi Note 8 (4+64 ГБ) 2019

Фитнес-браслет Mi Smart Band 4

Смартфон Redmi Note 8 Pro (6+64 ГБ)

Наушники Apple AirPods with Charging Case

Телевизор Xiaomi Mi TV 4A 32 International



Comfy - кредит и оплата частями

Сеть магазинов бытовой техники и электроники предлагает покупателям кредитные предложения от банков-партнеров.

Предложения от банков для оформления рассрочки на товары в Comfy

Банк Количество платежей Условия ПриватБанк 3-18 Для оформления требуется кредитная карта ПриватБанка с доступным лимитом для оплаты частями. Оплата производится на сайте. ОТП Банк 3 Для оформления требуется карта ОТП банка, доступный лимит для сервиса "Плата частями" больше стоимости заказа, на счету достаточно средств для списания первого платежа. Клиент получает запрос в Приложение/или Viber/или SMS от ОТП Банка на свой финансовый номер телефона с предложением оформить рассрочку; Первый взнос возможен по желанию клиента (Важно! При оформлении "Плата по частям" также будет списан первый платеж с карты). Оформление производится онлайн. А-Банк 3-5 Для оформления требуется кредитная карта А-Банка, доступный лимит по сервису "Платы частями" в размере стоимости покупки (лимит можно проверить в мобильном приложении банка), а также установленное приложение АBank24 на Ваш смартфон. Важно! В момент оформления "Платы по частям" с кредитной карты спишется первый платеж, поэтому на карте должно быть достаточно средств на списание платежа. По желанию клиента возможен первый взнос. monobank 3 Для оформления нужна карта Монобанка, доступный лимит для "Покупки по частям" больше стоимости заказа, на счету достаточно средств для списания первого платежа, смартфон с установленным приложением. Первый вклад возможен по желанию клиента. В момент оформления "Покупки по частям" также спишется первый платеж с карты. Оформление проходит онлайн. Sense Bank 3-7 Для оформления необходима карта Смысл банка с доступным кредитным лимитом. Оформление производится онлайн. ПУМБ 3-15 Для оформления нужно только приложение ПУМБ Online. Никаких платежей при оформлении. Оплачивайте первый платеж только через месяц. Название кредитной программы – Уплачивайте по частям АО "ПУМБ". Банк "ГЛОБУС" 3 Для оформления необходимо установить мобильное приложение GlobusPlus от Глобус Банка. Подтвердите покупку в приложении. Для оформления плата по частям не требуется банковская карта, достаточно установить мобильное приложение и пройти регистрацию. Важно: первый платеж не списывается с карты, его нужно совершить в течение месяца. Укрсиббанк 3 Для оформления нужны: • кредитная карта UKRSIBBANK; • доступный свободный кредитный лимит в размере стоимости покупки (лимит можно проверить в мобильном приложении банка). Первый платеж не списывается с карты, его нужно совершить в течение месяца.

"Черная пятница" в MOYO - условия и предложения

Сеть магазинов предлагает покупателям рассрочку "без переплаты" и кредит , но с процентами. Первый вариант все же предполагает, что покупатель может заплатить на 0,01% больше суммы, которую бы он заплатил покупая за собственные средства сразу.

Второе кредитное предложение предусматривает еще более высокие проценты:

Мойо Кредит (участие банков-партнеров) – комиссия от 2%.

Мгновенная рассрочка от Приват Банка – 1,9%, можно разбить сумму на (до) 24 платежа.

Услуга “Платы Позже” – 3-3,3%, можно выбрать оформить на 5,6,10 платежей.

Последнее предложение предусматривает, что для оформления покупки необходимо:

Заполнить информацию для оформления онлайн заявки на кредит. При получении положительного решения в сообщении подписать необходимые документы онлайн, оплатить первый платеж.

Предложения от банков для оформления рассрочки на товары в MOYO

Банк Количество платежей Условия ПриватБанк 2-12 Покупатель должен иметь кредитную карту ПриватБанка с подключенным сервисом "Оплата частями". Кредитный лимит клиента по сервису "Оплата частями" должен превышать сумму покупки. Первый платеж будет списан с кредитной карты в момент оформления кредита. Сбербанк 3-12 Рассрочку может получить клиент госбанка, который имеет карту Моя кредитка или MORE. Такое должно быть доступно кредитный лимит по сервису "Кредит рассрочка" в размере неиспользованной суммы кредитных средств. С кредитной карты будет списана полная сумма стоимости товара сразу, погашать нужно равными частями, начиная со следующего месяца. Monobank 3-9 Может получить клиент monobank, имеющий карту и установленное приложение банка на мобильном телефоне. Также банк должен заблаговременно предоставить доступный кредитный лимит, превышающий сумму покупки. Первый платеж будет списан с кредитной карты в момент оформления кредита. OTP Bank 3-12 Нужно иметь: - кредитную карту ОТП Банка; - мобильное приложение OTP Credit; - доступный кредитный лимит по сервису "Ломка". Первый платеж будет списан с кредитной карты через месяц после оформления кредита. А-Банк 6-13 Необходимо иметь кредитную карту А-Банка, мобильное приложение ABank24 и доступный кредитный лимит по сервису "Платы по частям". Первый платеж будет списан с кредитной карты в момент оформления кредита.

Скидки на "Черную пятницу" в MOYO

В сети доступна дополнительная скидка 5% на выбранные товары в случае оплаты заказа от 500 грн картой Mastercard от ПриватБанка ("Универсальная"/"Универсальная Gold"/премиальная). Для того чтобы воспользоваться акцией, нужно выбрать товар со значком "5%" и добавить его в корзину или оплатить на кассе магазина.

В период распродаж будут действовать скидки до 50%. Самые большие скидки в период распродаж на "Черную пятницу" будут на такие категории товаров, как смартфоны, ноутбуки, телевизоры, бытовая техника, геймерские товары, товары для электропитания и т.д.

Что украинцы покупают на "Черную пятницу"

В MOYO рассказали, что в период до полномасштабного вторжения в основном популярностью пользовались телевизоры . Кроме того, активно покупали смартфоны, телевизоры, смарт-гаджеты, планшеты, бытовую технику, товары для игроков. В 2022 году – павербенки, батарейки, ИБП, солнечные панели, бензиновые генераторы, фонарики и портативные электростанции .

“В 2023 году мы значительно расширили наш ассортимент и товарные категории, теперь скидки будут доступны на товары для дома, автотовары и зоотовары, поэтому ожидаем рост продаж и в этих категориях”, - рассказали в MOYO, но добавили, что советуют сосредоточиться на том., в чем покупатели действительно нуждаются в данный момент.

Rozetka - кредитование и рассрочка

Маркетплейс предлагает рассрочку от ряда банков:

ПриватБанк (можно оформить на 2-7 платежей);

monobank (3-4 платежа);

Sense Bank (3-7 платежей);

А-Банк (2-4 платежа);

ПУМБ (3-7 платежей);

ОТП Банк (3-5 платежей).

Предложения от банков для оформления рассрочки на товары в Rozetka

Безбумажную рассрочку в Rozetka покупатели могут оформить через пять банков:

ПриватБанк – до 25 платежей, под 0,01% годовых;

monobank – до 24 платежей, под 0,000001% годовых;

Sense Bank – до 24 платежей, под 0,01% годовых;

А-Банк – 24 платежей, под 0,00001% годовых;

ПУМБ – 3-24 платежей, под 0,00001% годовых.

Такой договор по условиям всех банков предполагает отсутствие разовой комиссии. ПриватБанк, monobank, А-Банк предоставляют рассрочку при условии, что покупатель внесет авансный платеж в размере ежемесячного платежа. Sense Bank и ПУМБ не требуют такого вклада.

Предложения от банков для оформления рассрочки на товары в Rozetka

Банк Количество платежей Сумма кредита/грн Возраст заемщика OTP Bank до 24 300 – 200 000 18-69 Sense Bank до 24 1 000 – 75 000 21-70 ПУМБ до 24 500 – 100 000 18-70 УкрСиббанк до 24 500 – 100 000 21-65 КредитМаркет до 36 500 – 200 000 (от 100 000 есть обязательный первый взнос от 15%) 21-67 Банк "Глобус" до 24 1 000 – 50 000 21-70 Услуга "Платы позже" до 12 1 000 – 1 000 000 18-80

Все банки из перечня готовы оформить потребительский кредит для клиентов, имеющих стаж на текущем месте работы – не менее 3 месяцев. По усмотрению банка кредиты застрахованы по минимальному тарифу от 0,5% в месяц . По услуге "Платы позже" банк может запросить авансовый платеж в размере от 0% до 90% суммы. Комиссия за пользование кредитом составляет 3,5%/месяц от суммы покупки, а за досрочное погашение – отсутствует.

Кроме того, банки запросят оригиналы следующих документов:

паспорт гражданина Украины;

ИНН;

пенсионное удостоверение для пенсионеров (кроме Sense Bank).

Как работает мгновенная рассрочка и "Оплата частями" от ПриватБанка

Услугой могут пользоваться только клиенты госбанка. Поэтому обязательно нужно иметь карту ПриватБанка, в том числе с кредитным лимитом. Максимальное количество платежей – 24. Реальная годовая процентная ставка:

Оплата частями - 0,24%;

Мгновенная рассрочка – 52,53%.

Рассрочка от monobank

Банк предлагает разбить платеж на 1-24 месяца. Ежемесячный платеж зависит от общей суммы. Реальная годовая процентная ставка зависит от количества платежей ( от 40,32% до 47% годовых ). Минимальная сумма кредита – 1 грн, максимальная – 400 000 грн .

Чтобы оформить рассрочку от monobank, нужно иметь карту банка, но ее можно оформить мгновенно.

Также маркетплейс Rozetka предлагает покупателям услугу "Кредит 0,0%". По ней рассрочку можно оформить на 3-10 платежей. Первая сумка взноса – от 100 грн, последующие – от 900 грн.

Как банки готовятся к "Черной пятнице"

Все опрошенные изданием Delo.ua банки заявили, что подготовили свою инфраструктуру к возможному увеличению нагрузки в период распродаж. Некоторые из них также работают над новыми предложениями, другие дополнят действующие кредитные продукты.

monobank

В АО "Универсал Банк", по лицензии которого работает monobank, рассказали, что планируют увеличить термин "Покупки по частям" и расширить ассортимент товаров со скидками , которые могут быть оплачены с помощью этого сервиса. Там также отмечают положительную тенденцию возобновления потребительского кредитования.

Поэтому ожидаем, что объем продаж вернется к уровню 2021 года. По рекордам мы прогнозируем осуществление Покупки частями на сумму более 200 тысяч гривен, а также увеличение количества онлайн-покупок по сравнению с офлайн-покупками. Впрочем, все зависит от обстоятельств на фронте и возможных блекаутов. Мы надеемся на лучшее и поддерживаем ВСУ”, - отметили в банке. Прессслужба monobank

Sense Bank

Банк работает в партнерстве со следующими маркетплейсами:

Rozetka;

Comfy;

Алло;

Цитрус;

Эпицентр;

Фокстрот.

Также владельцы кредитных карт могут осуществлять оплату товара от 500 гривен в "Легкую рассрочку" под 0,01% годовых до 24 месяцев и ежемесячно погашать сумму покупки равными частями.

К "Черной пятнице" банк подготовил следующие предложения:

Цитрус . 5% кэшбека на любые покупки в ноябре – и еще 10% товаров, приобретенных в период “Черной Пятницы” (24.11-30.11 включительно). Каста . 3% кэшбека в самом большом маркетплейсе одежды, обуви и аксессуаров. MOYO . Скидка 15% по промокоду "MOYOSENSE" на товары из категорий каталога "Посуда" и "Домашний текстиль". Есть смысл обеспечить комфорт в собственном доме (действует с 24.11 по 30.11). Эпицентр. С 27 ноября по 14 января владельцы карты “Выгода” получат дополнительные 5% кэшбека по онлайн-заказу. Цифровую версию карты можно оформить за 5 минут в приложении Sense SuperApp через “Действие” или видеочат (действует с 27.11 по 14.01.2024).

ПУМБ

Банк в сотрудничестве с партнерскими торговыми сетями начнет период специальных предложений к "Черной пятнице" с 20 ноября.

“Учитывая потребительские настроения, мы ожидаем роста кредитных продаж ПУМБ на 60%. Для этого мы существенно улучшили коммерческие условия. Это позволит торговым сетям значительно увеличить сроки кредитования по сервису "Уплачивай по частям" и потребительского целевого кредита в точках продаж, а также значительно увеличить товарную номенклатуру во время распродаж. Игорь Яровой Директор департамента директор департамента розничных партнерских продаж ПУМБ

ОТП Банк

Банк предлагает воспользоваться услугой "Ломчик". Она позволяет приобрести товары в рассрочку в магазинах-партнерах – до 15 платежей с комиссией 0%. Банк также снизил комиссию за рассрочку на средства на 40% : в Черную пятницу она будет составлять 1,2% в месяц. То есть клиент может получить наличные с кредитной карты или просто опрокинуть нужную сумму на другую карту, после чего активировать рассрочку на эту операцию под 1,2% комиссии в месяц .

"В этом году имеем более оптимистичные настроения относительно "Черной пятницы", поэтому ожидаем, что количество клиентов, которые воспользуются рассрочками, будет в 2-2,5 раза больше в среднем, чем в среднестатистические дни", - добавили в ОТП Банк .

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