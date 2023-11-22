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Маркетплейсы и банки подготовились к "Черной пятнице". Сравнение условий кредитования
В 2023 году всемирный день распродаж "Черная пятница" выпадает на 24 ноября. Украинские банки и маркетплейсы готовятся к этому периоду и предлагают покупателям использовать рассрочку. Delo.ua проанализировало условия и подводные камни потребительских кредитов в маркетплейсах Украины.
- Рассрочка в АЛЛО
- Comfy - кредит и оплата частями
- "Черная пятница" в MOYO - условия и предложения
- Rozetka - кредитование и рассрочка
- Как банки готовятся к "Черной пятнице"
Мы сделали обзор предложений на "Черную пятницу" от крупнейших маркетплейсов Украины*
- Алло
- Comfy
- MOYO
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*маркетплейсы приведены в алфавитном порядке
Большинство украинских маркетплейсов имеют определенную группу банков-партнеров, предоставляющих покупателям рассрочки. У каждого из них есть несколько базовых условий для согласования предоставления потребительского кредита.
Рассрочка в АЛЛО
В онлайн-магазине "АЛЛО" рассрочку можно оформить как онлайн (по карте банка), так и офлайн (в физическом магазине). При покупке на сайте условия более доступны – можно выбрать кредит на большее количество платежей.
Рассрочка в АЛЛО – бумажный кредитный договор и его особенности
Такая услуга предполагает, что покупатель может оформить кредит на товар в удобном магазине маркетплейса, оффлайне. Договор можно оформить без первого взноса. В то же время важно обратить внимание, что беспроцентный кредит в магазине можно оформить на краткосрочный период (3-4 месяца, в зависимости от товара). Условия долгосрочного договора (на 24 месяца) предусматривают, что покупатель переплатит за товар - иногда вдвое больше, от указанной на сайте цены.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По данным маркетплейса, в Черную пятницу примерно 20-25% клиентов оформляют кредит в магазинах сети, но больше кредитными продуктами пользуются именно при онлайн-покупке.
Предложения от банков для оформления рассрочки на товары в АЛЛО
|Банк
|Возможные сроки кредитования
|Условия
|ПриватБанк
|3-12 платежей
|Услуга доступна только для клиентов, являющихся владельцами карты банка. Номер телефона должен совпадать с финансовым номером, указанным в ПриватБанке.
|ПУМБ
|3;4;9 платежей
|Номер телефона должен соответствовать мобильному номеру зарегистрированному в ПУМБ. Если покупатель новый клиент, то ему нужно будет установить приложение ПУМБ online и зарегистрируйтесь: предоставить документы через “Действие”, доступ к геолокации, заполнить анкету и получить свой кредитный лимит.
|monobank
|3-4 платежа
|После успешного подтверждения заказа покупатель получит push-сообщение в мобильное приложение monobank для подтверждения оплаты. Важно, чтобы телефонный номер пользователя соответствовал финансовому номеру, зарегистрированному в monobank. Согласно условиям банка, получателем товара может быть только тот, кто является плательщиком и держателем карты.
|Sense Bank
|3;6;10;12 платежей
|Номер пользовательского телефона должен соответствовать финансовому номеру в Sens-Банке.
|А-Банк
|3;4;5;6;8 платежей
|После завершения процесса оформления заказа покупатель получит push-сообщение в мобильное приложение ABank24 для подтверждения оплаты. Важно, чтобы номер телефона в заказе соответствовал финансовому номеру, зарегистрированному в А-Банке. Согласно условиям банка, получателем товара может быть только лицо, осуществляющее платеж и являющееся держателем карты.
В магазинах АЛЛО скидки в "Черную пятницу" будут действовать в период с 20 по 26 ноября включительно. Цены на товары со скидками будут появляться постепенно, максимум они достигнут в пятницу, 24 ноября. Скидки будут действовать во многих товарных категориях.
Скидки на "Черную пятницу" – данные АЛЛО за предыдущие годы
В сети рассказали, что в 2020 и 2021 годах заинтересованность клиентов касалась заранее понравившихся товаров, приобретение которых планировали именно на "Черную пятницу".
Самые популярные покупки клиентов АЛЛО на "Черную пятницу" в прошлые годы:
-
2022
Павербанки Redmi 10000mAh и Baseus 20000mAh
Наушники Redmi Buds 3 Lite
Повербанк Intenso 10000mAh
-
2021
Телевизор Xiaomi Mi TV UHD 4S 43
Зарядное устройство Apple 20W USB-C
Фитнес-браслет Mi Smart Band 4 Black (NFC)
Телевизор Xiaomi Mi TV UHD 4S 50 International
-
2020
Фитнес-браслет Mi Smart Band 5
Смартфоны Redmi Note 9 Pro (6+128 ГБ) и Redmi Note 8 (4+64 ГБ)
-
2019
Фитнес-браслет Mi Smart Band 4
Смартфон Redmi Note 8 Pro (6+64 ГБ)
Наушники Apple AirPods with Charging Case
Телевизор Xiaomi Mi TV 4A 32 International
Comfy - кредит и оплата частями
Сеть магазинов бытовой техники и электроники предлагает покупателям кредитные предложения от банков-партнеров.
Предложения от банков для оформления рассрочки на товары в Comfy
|Банк
|Количество платежей
|Условия
|ПриватБанк
|3-18
|Для оформления требуется кредитная карта ПриватБанка с доступным лимитом для оплаты частями. Оплата производится на сайте.
|ОТП Банк
|3
|Для оформления требуется карта ОТП банка, доступный лимит для сервиса "Плата частями" больше стоимости заказа, на счету достаточно средств для списания первого платежа. Клиент получает запрос в Приложение/или Viber/или SMS от ОТП Банка на свой финансовый номер телефона с предложением оформить рассрочку; Первый взнос возможен по желанию клиента (Важно! При оформлении "Плата по частям" также будет списан первый платеж с карты). Оформление производится онлайн.
|А-Банк
|3-5
|Для оформления требуется кредитная карта А-Банка, доступный лимит по сервису "Платы частями" в размере стоимости покупки (лимит можно проверить в мобильном приложении банка), а также установленное приложение АBank24 на Ваш смартфон. Важно! В момент оформления "Платы по частям" с кредитной карты спишется первый платеж, поэтому на карте должно быть достаточно средств на списание платежа. По желанию клиента возможен первый взнос.
|monobank
|3
|Для оформления нужна карта Монобанка, доступный лимит для "Покупки по частям" больше стоимости заказа, на счету достаточно средств для списания первого платежа, смартфон с установленным приложением. Первый вклад возможен по желанию клиента. В момент оформления "Покупки по частям" также спишется первый платеж с карты. Оформление проходит онлайн.
|Sense Bank
|3-7
|Для оформления необходима карта Смысл банка с доступным кредитным лимитом. Оформление производится онлайн.
|ПУМБ
|3-15
|Для оформления нужно только приложение ПУМБ Online. Никаких платежей при оформлении. Оплачивайте первый платеж только через месяц. Название кредитной программы – Уплачивайте по частям АО "ПУМБ".
|Банк "ГЛОБУС"
|3
|Для оформления необходимо установить мобильное приложение GlobusPlus от Глобус Банка. Подтвердите покупку в приложении. Для оформления плата по частям не требуется банковская карта, достаточно установить мобильное приложение и пройти регистрацию. Важно: первый платеж не списывается с карты, его нужно совершить в течение месяца.
|Укрсиббанк
|3
|Для оформления нужны: • кредитная карта UKRSIBBANK; • доступный свободный кредитный лимит в размере стоимости покупки (лимит можно проверить в мобильном приложении банка). Первый платеж не списывается с карты, его нужно совершить в течение месяца.
"Черная пятница" в MOYO - условия и предложения
Сеть магазинов предлагает покупателям рассрочку "без переплаты" и кредит, но с процентами. Первый вариант все же предполагает, что покупатель может заплатить на 0,01% больше суммы, которую бы он заплатил покупая за собственные средства сразу.
Второе кредитное предложение предусматривает еще более высокие проценты:
- Мойо Кредит (участие банков-партнеров) – комиссия от 2%.
- Мгновенная рассрочка от Приват Банка – 1,9%, можно разбить сумму на (до) 24 платежа.
- Услуга “Платы Позже” – 3-3,3%, можно выбрать оформить на 5,6,10 платежей.
Последнее предложение предусматривает, что для оформления покупки необходимо:
- Заполнить информацию для оформления онлайн заявки на кредит.
- При получении положительного решения в сообщении подписать необходимые документы онлайн, оплатить первый платеж.
Предложения от банков для оформления рассрочки на товары в MOYO
|Банк
|Количество платежей
|Условия
|ПриватБанк
|2-12
|Покупатель должен иметь кредитную карту ПриватБанка с подключенным сервисом "Оплата частями". Кредитный лимит клиента по сервису "Оплата частями" должен превышать сумму покупки. Первый платеж будет списан с кредитной карты в момент оформления кредита.
|Сбербанк
|3-12
|Рассрочку может получить клиент госбанка, который имеет карту Моя кредитка или MORE. Такое должно быть доступно кредитный лимит по сервису "Кредит рассрочка" в размере неиспользованной суммы кредитных средств. С кредитной карты будет списана полная сумма стоимости товара сразу, погашать нужно равными частями, начиная со следующего месяца.
|Monobank
|3-9
|Может получить клиент monobank, имеющий карту и установленное приложение банка на мобильном телефоне. Также банк должен заблаговременно предоставить доступный кредитный лимит, превышающий сумму покупки. Первый платеж будет списан с кредитной карты в момент оформления кредита.
|OTP Bank
|3-12
|Нужно иметь: - кредитную карту ОТП Банка; - мобильное приложение OTP Credit; - доступный кредитный лимит по сервису "Ломка". Первый платеж будет списан с кредитной карты через месяц после оформления кредита.
|А-Банк
|6-13
|Необходимо иметь кредитную карту А-Банка, мобильное приложение ABank24 и доступный кредитный лимит по сервису "Платы по частям". Первый платеж будет списан с кредитной карты в момент оформления кредита.
Скидки на "Черную пятницу" в MOYO
В сети доступна дополнительная скидка 5% на выбранные товары в случае оплаты заказа от 500 грн картой Mastercard от ПриватБанка ("Универсальная"/"Универсальная Gold"/премиальная). Для того чтобы воспользоваться акцией, нужно выбрать товар со значком "5%" и добавить его в корзину или оплатить на кассе магазина.
В период распродаж будут действовать скидки до 50%. Самые большие скидки в период распродаж на "Черную пятницу" будут на такие категории товаров, как смартфоны, ноутбуки, телевизоры, бытовая техника, геймерские товары, товары для электропитания и т.д.
Что украинцы покупают на "Черную пятницу"
В MOYO рассказали, что в период до полномасштабного вторжения в основном популярностью пользовались телевизоры. Кроме того, активно покупали смартфоны, телевизоры, смарт-гаджеты, планшеты, бытовую технику, товары для игроков. В 2022 году – павербенки, батарейки, ИБП, солнечные панели, бензиновые генераторы, фонарики и портативные электростанции.
Rozetka - кредитование и рассрочка
Маркетплейс предлагает рассрочку от ряда банков:
- ПриватБанк (можно оформить на 2-7 платежей);
- monobank (3-4 платежа);
- Sense Bank (3-7 платежей);
- А-Банк (2-4 платежа);
- ПУМБ (3-7 платежей);
- ОТП Банк (3-5 платежей).
Предложения от банков для оформления рассрочки на товары в Rozetka
Безбумажную рассрочку в Rozetka покупатели могут оформить через пять банков:
- ПриватБанк – до 25 платежей, под 0,01% годовых;
- monobank – до 24 платежей, под 0,000001% годовых;
- Sense Bank – до 24 платежей, под 0,01% годовых;
- А-Банк – 24 платежей, под 0,00001% годовых;
- ПУМБ – 3-24 платежей, под 0,00001% годовых.
Такой договор по условиям всех банков предполагает отсутствие разовой комиссии. ПриватБанк, monobank, А-Банк предоставляют рассрочку при условии, что покупатель внесет авансный платеж в размере ежемесячного платежа. Sense Bank и ПУМБ не требуют такого вклада.
Предложения от банков для оформления рассрочки на товары в Rozetka
|Банк
|Количество платежей
|Сумма кредита/грн
|Возраст заемщика
|OTP Bank
|до 24
|300 – 200 000
|18-69
|Sense Bank
|до 24
|1 000 – 75 000
|21-70
|ПУМБ
|до 24
|500 – 100 000
|18-70
|УкрСиббанк
|до 24
|500 – 100 000
|21-65
|КредитМаркет
|до 36
|500 – 200 000 (от 100 000 есть обязательный первый взнос от 15%)
|21-67
|Банк "Глобус"
|до 24
|1 000 – 50 000
|21-70
|Услуга "Платы позже"
|до 12
|1 000 – 1 000 000
|18-80
Все банки из перечня готовы оформить потребительский кредит для клиентов, имеющих стаж на текущем месте работы – не менее 3 месяцев. По усмотрению банка кредиты застрахованы по минимальному тарифу от 0,5% в месяц. По услуге "Платы позже" банк может запросить авансовый платеж в размере от 0% до 90% суммы. Комиссия за пользование кредитом составляет 3,5%/месяц от суммы покупки, а за досрочное погашение – отсутствует.
Кроме того, банки запросят оригиналы следующих документов:
- паспорт гражданина Украины;
- ИНН;
- пенсионное удостоверение для пенсионеров (кроме Sense Bank).
Как работает мгновенная рассрочка и "Оплата частями" от ПриватБанка
Услугой могут пользоваться только клиенты госбанка. Поэтому обязательно нужно иметь карту ПриватБанка, в том числе с кредитным лимитом. Максимальное количество платежей – 24. Реальная годовая процентная ставка:
- Оплата частями - 0,24%;
- Мгновенная рассрочка – 52,53%.
Рассрочка от monobank
Банк предлагает разбить платеж на 1-24 месяца. Ежемесячный платеж зависит от общей суммы. Реальная годовая процентная ставка зависит от количества платежей ( от 40,32% до 47% годовых ). Минимальная сумма кредита – 1 грн, максимальная – 400 000 грн .
Чтобы оформить рассрочку от monobank, нужно иметь карту банка, но ее можно оформить мгновенно.
Также маркетплейс Rozetka предлагает покупателям услугу "Кредит 0,0%". По ней рассрочку можно оформить на 3-10 платежей. Первая сумка взноса – от 100 грн, последующие – от 900 грн.
Как банки готовятся к "Черной пятнице"
Все опрошенные изданием Delo.ua банки заявили, что подготовили свою инфраструктуру к возможному увеличению нагрузки в период распродаж. Некоторые из них также работают над новыми предложениями, другие дополнят действующие кредитные продукты.
monobank
В АО "Универсал Банк", по лицензии которого работает monobank, рассказали, что планируют увеличить термин "Покупки по частям" и расширить ассортимент товаров со скидками, которые могут быть оплачены с помощью этого сервиса. Там также отмечают положительную тенденцию возобновления потребительского кредитования.
Sense Bank
Банк работает в партнерстве со следующими маркетплейсами:
- Rozetka;
- Comfy;
- Алло;
- Цитрус;
- Эпицентр;
- Фокстрот.
Также владельцы кредитных карт могут осуществлять оплату товара от 500 гривен в "Легкую рассрочку" под 0,01% годовых до 24 месяцев и ежемесячно погашать сумму покупки равными частями.
К "Черной пятнице" банк подготовил следующие предложения:
- Цитрус . 5% кэшбека на любые покупки в ноябре – и еще 10% товаров, приобретенных в период “Черной Пятницы” (24.11-30.11 включительно).
- Каста . 3% кэшбека в самом большом маркетплейсе одежды, обуви и аксессуаров.
- MOYO . Скидка 15% по промокоду "MOYOSENSE" на товары из категорий каталога "Посуда" и "Домашний текстиль". Есть смысл обеспечить комфорт в собственном доме (действует с 24.11 по 30.11).
- Эпицентр. С 27 ноября по 14 января владельцы карты “Выгода” получат дополнительные 5% кэшбека по онлайн-заказу. Цифровую версию карты можно оформить за 5 минут в приложении Sense SuperApp через “Действие” или видеочат (действует с 27.11 по 14.01.2024).
ПУМБ
Банк в сотрудничестве с партнерскими торговыми сетями начнет период специальных предложений к "Черной пятнице" с 20 ноября.
ОТП Банк
Банк предлагает воспользоваться услугой "Ломчик". Она позволяет приобрести товары в рассрочку в магазинах-партнерах – до 15 платежей с комиссией 0%. Банк также снизил комиссию за рассрочку на средства на 40% : в Черную пятницу она будет составлять 1,2% в месяц. То есть клиент может получить наличные с кредитной карты или просто опрокинуть нужную сумму на другую карту, после чего активировать рассрочку на эту операцию под 1,2% комиссии в месяц .
"В этом году имеем более оптимистичные настроения относительно "Черной пятницы", поэтому ожидаем, что количество клиентов, которые воспользуются рассрочками, будет в 2-2,5 раза больше в среднем, чем в среднестатистические дни", - добавили в ОТП Банк .
Источник фото: ua.depositphotos.com