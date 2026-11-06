Удары по энергетике на Киевщине: где есть повреждения после ночной атаки 6 ноября

В ночь на 6 ноября российские войска совершили очередную воздушную атаку на Киевскую область. В результате обстрела получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры, учебное заведение, а также частный жилищный сектор.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Во время ночного удара получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры в Белоцерковском и Обуховском районах.

Кроме этого, в Обуховском районе сильная взрывная волна выбила окна в учебном корпусе и общежитии местного учебного заведения.

На местах попадания и падения обломков немедленно приступили к работе все оперативные и экстренные службы. Специалисты продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов и обследовать территории.

В Бориспольском районе из-за ночной атаки вспыхнул пожар в частном жилищном секторе. Огонь полностью уничтожил частное здание и хозяйственное здание.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру отдельные небольшие города могут оставаться без электроэнергии до трех дней. Наибольшие риски возникают в населённых пунктах, где электроснабжение зависит от одной подстанции.