Tesla сокращает производство Cybertruck ради выпуска роботакси

Компания Tesla готовится к существенным изменениям на своих производственных мощностях. Автопроизводитель планирует уменьшить объемы выпуска электрического пикапа Cybertruck на гигафабрике в Техасе уже в середине следующего года, чтобы освободить ресурсы под новый робот Cybercab.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Маск меняет приоритеты

О предстоящем перераспределении мощностей сообщил генеральный директор компании Илон Маск в социальной сети X. Пока остается неизвестным, перенесут ли сборку футуристического пикапа на другую площадку, или его производство вообще остановят.

Завод в Остине пока единственное известное предприятие компании, имеющее специальное оборудование для создания уникальных компонентов этой модели.

Исполнительные инженеры проекта отмечают, что Cybertruck стал отличным платформой для разработки технологий, которые теперь найдут свое продолжение в Cybercab. Компания Tesla пока воздержалась от дополнительных официальных комментариев.

Cybertruck теряет позиции

Электрический пикап, который был презентован в качестве футуристического конкурента традиционным грузовикам от Ford, с момента выхода на рынок в 2023 году так и не приобрел ожидаемой массовой популярности.

Модель постоянно сталкивалась с многочисленными сервисными отзывами, жалобами на качество сборки и нестабильным ценообразованием, поэтому компании приходилось регулярно пересматривать стоимость авто.

В то же время, Илон Маск делает базированную на автономном вождении модель Cybercab центральным элементом будущего компании. Глава Tesla стремится трансформировать бизнес в глобальную корпорацию по робототехнике и беспилотному транспорту.

Именно Cybercab должен стать основой будущей сети автономных такси, ради которой производитель готов пожертвовать объемами выпуска других моделей.

Напомним, в феврале этого года Tesla представила новую более дешевую модель Cybertruck и снизила цены на Cyberbeast.