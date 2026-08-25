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Tesla изменила цены на Cybertruck: сколько теперь стоят две версии пикапа

Cybertruck
Tesla подняла цены на Cybertruck / Википедия

Компания Tesla 25 августа повысила стоимость двух вариантов электрического пикапа Cybertruck на $5000 в США. Обновление цен коснулось двухмоторной и полноприводной версий автомобиля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Сколько стоит Cybertruck

В настоящее время в ценовой политике производителя электромобилей произошли следующие изменения:

  • стоимость двухмоторного Cybertruck выросла с $69 990 до $74 990;  
  • полноприводная версия пикапа теперь стоит $84990 вместо $79990.

Отмечается, что электрический пикап Cybertruck , разработанный для конкуренции с моделями традиционных автопроизводителей, сталкивался с отзывами и проблемами контроля качества с момента его выхода на рынок в 2023 году.

История просмотра цен

Компания Илона Маска неоднократно пересматривала стоимость автомобиля. В феврале производитель выпустил более дешевый вариант с двумя двигателями по цене $59 990, однако такая цена действовала всего 10 дней.

Также в августе 2025 года Tesla повышала цену на топовую комплектацию Cyberbeast на $15 000 – до $114 990, однако отменила это повышение в феврале следующего года.

Напомним, в феврале этого года Tesla представила новую более дешевую модель Cybertruck и снизила цены на Cyberbeast.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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