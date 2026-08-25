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Tesla змінила ціни на Cybertruck: скільки тепер коштують дві версії пікапа

Cybertruck
Tesla підняла ціни на Cybertruck / Вікіпедія

Компанія Tesla 25 серпня підвищила вартість двох варіантів електричного пікапа Cybertruck на $5000 у США. Оновлення цін торкнулося двомоторної та повнопривідної версій автомобіля.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Скільки коштує Cybertruck

Наразі у ціновій політиці виробника електромобілів відбулися наступні зміни:

  • вартість двомоторного Cybertruck зросла з $69 990 до $74 990; 
  • повнопривідна версія пікапа тепер коштує $84 990 замість $79 990.

Зазначається, що електричний пікап Cybertruck, розроблений для конкуренції з моделями традиційних автовиробників, зіштовхувався з відкликаннями та проблемами з контролем якості з моменту його виходу на ринок у 2023 році.

Історія перегляду цін

Компанія Ілона Маска неодноразово переглядала вартість автомобіля. У лютому виробник випустив дешевший варіант із двома двигунами за ціною $59 990, однак така ціна діяла усього 10 днів.

Також у серпні 2025 року Tesla підвищувала ціну на топову комплектацію Cyberbeast на $15 000 — до $114 990, проте скасувала це підвищення в лютому наступного року.

Нагадаємо, у лютому цього року Tesla представила нову дешевшу модель Cybertruck та знизила ціни на Cyberbeast.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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