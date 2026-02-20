Запланована подія 2

Tesla представила нову дешевшу модель Cybertruck та знизила ціни на Cyberbeast

Електромобіль Cybertruck. / Tesla

Компанія Tesla оголосила про вихід нової модифікації Cybertruck. Повнопривідна версія з двома двигунами за ціною 59 990 доларів є найдешевшою пропозицією в лінійці. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Разом зі зміною цінової політики виробник припиняє випуск "пакету Luxe". Ця комплектація раніше включала систему повного автономного керування під наглядом та право на безкоштовне використання мережі Supercharger. Даний пакет було впроваджено у серпні минулого року, коли ціна на дану модель була збільшена.

Ціни на інші модифікації пікапа залишилися без змін. Модель Cyberbeast також отримала нову ціну: 99 990 доларів замість 114 990 доларів.

Також у лютому Tesla представила повнопривідну Model Y за 41 990 доларів. Зниження стартової вартості є частиною стратегії залучення покупців у 2026 році.

Технічні параметри Cybertruck

П’ятимісний пікап має наступні характеристики:

  • прискорення 0-100 км/год — 2,6 секунди; 
  • вага — 3,11 тонни; габарити: довжина — 5,68 м, висота — 1,79 м; 
  • максимальна швидкість — 209,2 км/год; 
  • електромобіль оснащений центральним сенсорним екраном діагоналлю 18,5 дюйма та заднім екраном 9,4 дюйма.

Нагадаємо, у серпні 2025 року компанія Tesla підвищила ціну на найдорожчу версію Cybertruck на $15 000. Це рішення ухвалено попри те, що продажі електропікапа не виправдали початкових очікувань, а попит знизився через відгуки про проблеми з якістю.

Також у лютому 2026 року Tesla представила повнопривідну Model Y за 41 990 доларів.Запуск відбувся після того, як у жовтні Tesla вивела на ринок спрощені версії Model Y та седана Model 3 у комплектації Standard. Їхня ціна була знижена приблизно на $5 тис. порівняно з попередніми базовими моделями.

Автор:
Тетяна Ковальчук