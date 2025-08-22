Tesla підвищила ціну найдорожчого Cybertruck у США на 15 000 доларів: що пропонують покупцям

Компанія Tesla підвищила ціну на найдорожчу версію Cybertruck, Cyberbeast, на $15 000. Тепер її вартість становить $114 990. Це рішення ухвалено попри те, що продажі електропікапа не виправдали початкових очікувань, а попит знизився через відгуки про проблеми з якістю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Cyberbeast тепер поставляється з новим пакетом "Luxe", який включає систему повного автономного водіння та безкоштовний доступ до мережі Supercharger. Ціни на інші моделі Cybertruck залишилися без змін.

Ціна на Cyberbeast значно перевищує анонсовану Ілоном Маском у 2019 році стартову вартість у близько $40 000. Коли ж модель вийшла наприкінці 2023 року, ціна вже була на рівні $60 990, що на 50% вище за початкові прогнози.

Варто зауважити, що Tesla також пропонує значні знижки близько 10 000 доларів на деякі моделі Cybertruck, наявні на складі.

Крім того, на всі моделі електрокарів військові, співробітники служб швидкого реагування, вчителі та студенти можуть отримати додаткову знижку у 1000 доларів.

На тлі зростання цін на Cybertruck, конкуренти, такі як Ford F-150 Lightning та Chevrolet Silverado EV, пропонують нижчі початкові ціни, що посилює конкуренцію на ринку електропікапів.

Раніше Маск заявляв, що Tesla має можливість випускати більше 125 000 Cybertruck на рік, а до 2025 цей показник може досягти 250 000, але при цьому попереджав про труднощі з нарощуванням виробництва. Наразі виробник не розкриває обсяги виробництва Cybertruck.

Нагадаємо, продажі нових автомобілів Tesla у Великій Британії минулого місяця впали майже на 60% до 987 одиниць порівняно з 2462 одиницями роком раніше. У Німеччині продажі електрокарів Ілона Маска знизилися до 1110 одиниць, що на 55,1% менше, ніж за той же період 2024 року.