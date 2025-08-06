BYD витісняє Tesla з авторинку Європи: продажі у Великій Британії та Німеччині впали більш ніж на 55%

Продажі нових автомобілів Tesla у Великій Британії минулого місяця впали майже на 60% до 987 одиниць порівняно з 2462 одиницями роком раніше. У Німеччині продажі електрокарів Ілона Маска знизилися до 1110 одиниць, що на 55,1% менше, ніж за той же період 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

За даними дорожньо-транспортного агентства KBA, кількість проданих Tesla у Німеччині, найбільшій економіці Європи, за перше півріччя поточного року скоротилася на 57,8% до 10 000 одиниць.

BYD захоплює авторинок Європи

У різкому контрасті з цим китайський виробник електромобілів BYD минулого місяця продемонстрував астрономічне зростання на двох найбільших автомобільних ринках Європи.

У липні компанія BYD продала у Великій Британії 3184 автомобілі, що більш ніж у чотири рази перевищує минулорічний показник. Аналогічного успіху компанія досягла і в Німеччині, де продаж зріс майже на 390% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Останні дані підтверджують тенденцію до зниження продажів американського автогіганта Tesla в регіоні. Компанія Маска продовжує стикатися з жорсткою конкуренцією, особливо з боку китайських виробників електромобілів, а також репутаційним збитком через провокаційну риторику Маска та його відносини з адміністрацією Трампа.

За даними Європейської асоціації автовиробників Tesla втрачає частку ринку в Європі шостий місяць поспіль.

Варто зауважити, що у липні Ілон Маск попередив, що Tesla може зіткнутися з "кількома важкими кварталами". Прибуток автовиробника у другому кварталі не виправдав очікувань аналітиків, проте рентабельність виробництва автомобілів виявилася не такою поганою, як багато хто побоювався.