Tesla уклала угоду з постачання акумуляторів LG Energy Solution на 4,3 млрд доларів – Reuters

Американський автогігант Tesla уклав масштабну угоду з південнокорейською LG Energy Solution на суму $4,3 млрд для постачання акумуляторів для систем зберігання енергії. Цей крок є частиною стратегії американського автогіганта зі зменшення залежності від китайського імпорту та забезпечення зростаючого попиту на енергетичні рішення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За інформацією інсайдера, літій-залізо-фосфатні (LFP) батареї будуть поставлятися з заводу LGES в Мічигані, США.

Південнокорейська компанія заявила минулого тижня, що спробує компенсувати млявий попит на електромобілі за рахунок збільшення продажів акумуляторних батарей завдяки глобальному зростанню попиту на електроенергію, спричиненому розвитком центрів обробки даних для навчання штучного інтелекту.

"Відповідно до нашої угоди ми не можемо розкривати особистість клієнта через зобов'язання щодо дотримання конфіденційності", — повідомили в LGES.

Фінансовий директор Tesla Вайбхав Танеджа заявив ще у квітні, що американські мита "надмірно" вплинули на його енергетичний бізнес, оскільки компанія закуповує LFP-акумулятори.

"Ми також працюватимемо над забезпеченням додаткового ланцюжка поставок від постачальників за межами Китаю, але це займе час", - сказав він.

У свою чергу генеральний директор Tesla Ілон Маск минулого тижня заявив: "Енергетика росте дуже добре, незважаючи на стримуючі фактори у вигляді тарифів та різних проблем з ланцюжками постачання. Думаю, не так багато людей усвідомлюють, наскільки величезний попит на акумулятори".

Для LG Energy ця угода стала можливою у зв'язку з розширенням бізнесу з накопичення енергії в США, і компанія вже планує збільшити виробництво LFP-акумуляторів на спільному підприємстві з General Motors у Теннессі.

Відомо, що цього тижня Tesla також оголосила про угоду на суму 16,5 млрд доларів з купівлі чіпів на заводі Samsung Electronics у Техасі. Наразі південнокорейські компанії розширюють свою присутність у США для задоволення місцевого попиту.