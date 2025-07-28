Корпорація Samsung Electronics уклала контракт з автогігантом Tesla про постачання чипів на $16,5 млрд

Південнокорейська корпорація Samsung Electronics підписала контракт з американським автовиробником електрокарів Tesla про постачання чипів на 16,5 млрд доларів. Це підтвердив гендиректор Tesla Ілон Маск. Угода діятиме до 2033 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

У Samsung не назвали контрагента, але у своїх документах зазначили, що датою набуття чинності контракту є 26 липня 2024 року (отримання замовлень), а датою його закінчення — 31 грудня 2033 року.

Однак 28 липня своїй соціальній мережі X Маск підтвердив, що контрагентом виступає Tesla.

"Новий гігантський завод Samsung у Техасі буде призначений для виробництва чіпів Tesla AI6 наступного покоління. Стратегічне значення цього проекту важко переоцінити. Samsung погодилася дозволити Tesla допомогти у підвищенні ефективності виробництва. Це критично важливий момент, оскільки я особисто братиму участь у прискоренні темпів прогресу", - заявив Маск і припустив, що угода з Samsung, ймовірно, може перевищити оголошені 16,5 мільярда доларів.

Світовий лідер у сфері виробництва напівпровідників Samsung у квітні заявила про намір розпочати масове виробництво 2-нанометрових кристалів на своєму ливарному виробництві та отримати великі замовлення на технологію наступного покоління.

Компанія Samsung, яка повинна опублікувати звітність у четвер, очікує, що її прибуток у другому кварталі скоротиться більш ніж удвічі. Вона відстала від конкурентів SK Hynix та Micron в області мікросхем пам'яті з високою пропускною здатністю – передового типу пам'яті, що використовується у чіпсетах для штучного інтелекту.

Нагадаємо, акції Tesla 24 липня впали на 5,7% на початку торгів у Франкфурті після того, як виробник електромобілів Ілон Маск повідомив про найгірше квартальне падіння продажів за більш ніж десятиліття.